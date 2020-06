Lidia Buble, în lacrimi, după despărțirea de Răzvan Simion. ”Pot eu oare să o iau de la început?”

Recent, Lidia Buble și Răzvan Simion, prezentatorul de la Antena 1, au încheiat o relație ce dura de cinci ani. Cu toate că toți se așteptau ca ei să se căsătorească, iată că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Lidia Buble, în lacrimi după despărțirea de Răzvan Simion

La scurt timp după ce prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a afirmat public faptul că artista nu mai este fericită alături de el, Lidia Buble a plecat la părinții ei, acolo unde va petrece o perioadă. De cum a ajuns la casa părintească, Lidia Buble a început să posteze foarte multe story-uri, în cele mai multe dintre acestea artista apărând alături de familia ei. De altfel, foarte emoționată de întâlnirea cu frații, surorile, nepoatele și nepoții săi, Lidia Buble a început chiar să plângă în timpul unui story.

”Pot eu oare să o iau de la început?”

„E prea drăguț la mine acasă. Cât îmi place.. de nu mai pot. Doamne, aici aș rămâne, e foarte fain. Mă bucur atât de mult că am venit”, a menționat Lidia Buble pe Instagram.

După aceasta, ea și-a filmat surorile și nepoatele în timp ce cântau într-o cameră, iar versurile i-au pus pe gânduri pe fani, care au afirmat că ar putea avea legătură cu fosta relație a cântăreței, conform protv.ro.

„Este oare iertare pentru tot ce-am făcut. Doamne, pot eu oare s-o iau de la început? Înaintea ta, în fața ta”, a spus Lidia pe Instagram.

Răzvan Simion a făcut publică despărțirea

Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble printr-un amplu mesaj pe Instagram.

”Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, a fost mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia Buble.