Despărțire șoc în showbizul autohton! Și-au spus adio după doar 6 luni de relație

Un cunoscut cuplu din showbiz a decis să pună capăt poveștii de iubire. Cei doi erau împreună de jumătate de an și la momentul în care s-a aflat, a fost o reală surpriză.

Este vorba despre o vedetă Antena 1 și jumătatea cunoscută a unei vedete de la același trust. Ea a fost cea care a confirmat despărțirea de iubitul ei.

Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, și Enzo, celebrul concurent de la Chefi la Cuțite s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt împreună, iar totul e oficial. Informația a fost dezvăluită chiar de Antonia.

„Sufletește sunt foarte bine, eram și înainte și sunt bine în continuare, pentru că sunt bine cu mine și am senzația aia de pace și de liniște când sunt eu cu mine și în continuare sunt într-un proces de cunoaștere, de creștere și de introspecție și chiar sunt foarte mulțumită de cum a decurs și recunosc că mă axez mai mult pe mine și pe cel mic decât pe orice altceva”, a spus Antonia.

Acum, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu se concentrează pe băiețelul ei. Vrea să se concentreze pe ea însăși și pe familia ei. În plus, nu crede că faptul că are un copil este un impediment pentru o viitoare relație de durată.

„Eu sunt deschisă la tot ce vine bun și sănătos în viața mea! Nu știu dacă să spun că sunt mai atentă dar știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau în viața mea și știu foarte bine ce nu vreau. Mă axez mai mult pe mine și pe cel mic pentru că acolo îmi găsesc liniștea și echilibrul!

Nu! Eu trebuie să accept pe cineva nu altcineva trebuie să mă accepte pe mine și pe copilul meu! În primul rând trebuie să accept eu pe cineva în viața mea!

Îmi iubesc timpul cu mine atât de mult încât, cum le spuneam și prietenelor mele, am un egoism aparte de mult timp încoace în care nu simt nevoia să mă împart cu nimeni și multor persoane le e greu, fie ei bărbați sau femei, familie, prieteni, să înțeleagă că nu am nevoie și nu vreau să am nevoie de cineva.

Nu simt nevoia, simt nevoia să lucrez la mine, să cresc cu mine, să îmi petrec timpul liber cu cel mic”, a declarat Antonia, pentru Ciao.