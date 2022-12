Despărțire șoc în showbiz. Și-au spus adio după 6 ani de relație

Despărțire șoc în showbiz! De-a lungul anilor, a fost una din vedetele extrem de apreciate de români. Dacă viața sa profesională este extrem de cunoscută, cea privată a fost una retrasă. Nu s-au știut multe lucruri despre acest aspect, doar că în urmă cu 6 ani începea o relație. Acum, conform unor informații de ultimă oră, artista Carmen Șerban, că despre ea este vorba, anunță că ar fi deja singură. Recent artista declara că „Deveniserăm toxici unul pentru celălalt.”

Carmen Șerban, a fost și este una din cele mai apreciate cântărețe în domeniul care activează de foarte mulți ani în showbiz-ul românesc, cu peste 20 de albume înregistrate. Din punct de vedere profesional artista a fost extrem de vizibilă. Dar viața ei privată a încercat de cele mai multe ori să o țină departe de ochii presei.

După o perioadă în care a fost singură, în urmă cu șase ani artista se implica într-o relație, dar care nu mersese mai departe, într-o căsătorie. Dar, recentele informații spun că Carmen Șerban a decis să ia o pauză din această relație. Artista a explicat, de curând, că „Deveniserăm toxici unul pentru celălalt.”:

„Nu am spus niciodată că nu mă implic pe lungă durată. Am spus că nu cred în instituția căsătoriei, la modul că ar putea fi onorată și respectată exact așa cum se presupune că ar trebui să fie: fără infidelități, fără interese meschine, etc. În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani.

Nu a mai mers și am decis împreună să luăm o mică pauză deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni”, a declarat Carmen Șerban, pentru Fanatik.ro.