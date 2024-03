Despărţire neaşteptată în showbiz-ul din România. Două vedete şi-au spus „Rămas bun!” fără ca nimeni să afle: „Am vrut o pauză”

„Ținând cont că noi suntem ca și zodii Lei, vă dați seama. Când se ceartă doi Lei ies 10.000 de lei și mai urâți din noi. Însă, în 10 minute trece totul, cred că ăsta e liantul care ne-a ținut așa. Vă dați seama că suntem de 28 de ani împreună, ăsta e motivul, că am știut să trecem peste. Ok, nu au fost motive uriașe și nu au fost motive de supărare încât să ne despărțim definitiv. Cu toate că relația noastră, cu adevărat, a început, atunci când am hotărât să ne căsătorim. Înainte, noi am fost despărțiți doi ani, după 13 ani de relație, am luat o pauză de doi ani”, mărturisea Aurora Mihai, la Antena Stars.