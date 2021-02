Despărțire ireală în showbizul românesc. Nimeni nu credea că e posibil după 9 ani

S-a produs una dintre cele mai ireale despărțiri din showbiz-ul autohton. După aproape un deceniu de relație, actorii Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au spus ”adio”.

Cei doi formau unul dintre cele mai solide cupluri, iar fanii așteptau cu sufletul la gură anunțul cel mare. S-au cuplat încă de când jucau în serialul ”Pariu cu viața”, iar până azi au fost nedespărțiți. Iată că cei doi au dat o veste tristă pe rețelele de socializare, unde au anunțat despărțirea, după 9 ani de relație.

Și Cristina Ciobănașu a anunțat despărțirea cu pricina.

”Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni”, a spus și actrița Cristina Ciobănașu.

Cei doi au amintit că anul 2020 a fost unul hotărâtor pentru relația lor, realizând că sunt diferiți și că fiecare își dorește altceva de la viață. S-au gândit bine înainte de a pune stop poveștii de iubire care a durat 9 ani de zile, însă au spus că vor rămâne prieteni, se vor săruta pe obraz și se vor sprijini necondiționat.

”Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și mai mult decât atât o să ne avem spatele unui celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că că 2020 a lăsat amprenta și asupra relației noastre”, a adăugat Vlad Gherman.

”Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre”, a mai spus actrița din serialul „Sacrificiul”.