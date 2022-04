Vedeta din România care l-a visat pe Răzvan Ciobanu cu 3 zile înainte de marcarea a 3 ani de la moartea sa: „Nu știu ce înseamnă asta”

O vedetă din România l-a visat pe Răzvan Ciobanu exact cu 3 zile înainte de împlinirea a 3 ani de la trecerea sa în neființă. Vedeta este prietenul lui Răzvan Ciobanu de mai bine de 30 ani, astfel că nopțile trecute i s-a arătat acestuia în vis. Omul nu știe cum să interpreteze visul cu Răzvan Ciobanu, însă spune că a rămas cu o stare de bine după el.

Acum 3 ani, pe 29 aprilie, într-o zi de luni, Răzvan Ciobanu deceda într-un teribil accident de mașină, în timp ce se întorcea de la o petrecere ce avusese loc într-un club de pe litoral.

Celebrul creator de modă a lăsat în urmă doi părinți îndoliați, dar și prieteni și colaboratori care îl plâng și îi aduc un omagiu și astăzi.

Cunoscutul critic de modă Alin Gălățescu a povestit despre prietenia de 30 de ani cu Răzvan Ciobanu, dar și despre visul ciudat pe care acesta l-a avut cu regretatul designer.

Am rămas cu o stare de bine, încredere și dor. Mult DOR. Am crezut că era legat de Sfântul Gheorghe, dar nu am descoperit nicio legătură, apoi am aflat, după trezite, că mai sunt doar 3 zile până la marcarea a 3 ani de la plecarea lui dramatică din această lume! Nu știu ce înseamnă asta, dar dorul de el a rămas. Să ne amintim cu pioșenie și cu drag de un prieten adevărar, un OM și un creator remarcabil. Odihnește-te în pace!”, a spus Alin Gălățescu, potrivit ego.ro.