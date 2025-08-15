Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”

O nouă senzație culinară cucerește iubitorii de dulciuri din întreaga lume. Desertul tradițional grec Portokalopita, cunoscut pentru aroma sa intensă de portocală și pentru textura bogată în sirop, a fost reinventat sub formă de brioșe individuale. Această variantă, botezată Mini Portokalopita, a devenit rapid virală pe rețelele sociale și promite să fie rețeta verii 2025. Pe Instagram, Ana Ciornei, cunoscută sub numele de kitchenaffairyt, a prezentat pas cu pas modul de preparare, subliniind că brioșele sunt la fel de aromate și însiropate ca originalul, dar mult mai ușor de împărțit și de savurat. Rețeta combină ingrediente simple, ușor de găsit în magazine, și tehnici accesibile, astfel încât oricine să poată reproduce acest desert acasă.

O reinterpretare a unui desert clasic

Portokalopita este un desert tradițional grec realizat din foi de plăcintă și sirop de portocale. Varianta originală se servește de obicei sub formă de prăjitură mare, ceea ce poate fi dificil de portionat. Mini Portokalopita rezolvă această problemă, transformând prăjitura într-o serie de brioșe individuale. Acestea păstrează toate aromele specifice desertului clasic, inclusiv gustul intens de portocală și textura însiropată, dar oferă avantajul de a fi mai ușor de transportat și de servit la petreceri sau întâlniri cu prietenii.

„La fel de aromate și însiropate, dar mai ușor de împărțit și iubit”, spune Ana Ciornei despre rețetă.

Ingrediente simple pentru un gust complex

Rețeta prezentată de Ana Ciornei folosește ingrediente pentru aluat și pentru sirop. Iată lista completă:

Ingrediente pentru aluat:

300 g foi de plăcintă (uscată la cuptor)

3 ouă

150-200 g zahăr

Coajă rasă de portocală

Sucul de la 2 portocale

Vanilie

200 g iaurt

80 g ulei de măsline sau unt topit

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 linguriță praf de copt

Felii subțiri de portocală (pentru decor)

Ingrediente pentru sirop:

200 g zahăr

Coajă de portocală

Sucul de la o portocală

250 ml apă

2 batoane de scorțișoară

Pași simpli pentru brioșe perfecte

Prepararea Mini Portokalopita începe prin uscarea foilor de plăcintă în cuptor, la 100°C, timp de aproximativ 30 de minute, după care acestea se sfărâmă în bucăți mici. Ouăle se bat împreună cu zahărul, coaja și sucul de portocale, vanilia, iaurtul, uleiul, bicarbonatul și praful de copt. Se adaugă foile sfărâmate și se amestecă bine până se obține o compoziție omogenă. Aceasta se toarnă în forme de brioșe, iar deasupra fiecărei brioșe se așază câte o felie subțire de portocală pentru decor. Brioșele se coc apoi la 180°C timp de 35 de minute, până devin aurii și pufoase.

Siropul care face diferența

Secretul gustului autentic al Portokalopitei constă în siropul aromat. Pentru Mini Portokalopita, siropul se prepară prin fierberea zahărului cu coajă de portocală, suc de portocale, apă și batoane de scorțișoară, până se obține un lichid dens și parfumat. După ce brioșele sunt coapte, se toarnă siropul cald peste ele, iar desertul trebuie lăsat să absoarbă complet lichidul. Rezultatul este o brioșă moale, suculentă și intens aromată, care poate fi savurată imediat sau păstrată pentru zilele următoare.

Popularitatea pe rețelele de socializare

Rețeta Mini Portokalopita a devenit rapid populară pe Instagram, unde utilizatorii apreciază atât simplitatea preparării, cât și aspectul estetic al brioșelor. Postarea Anei Ciornei a strâns mii de aprecieri și comentarii de la cei care abia așteaptă să încerce rețeta.

Un desert pentru vară

Mini Portokalopita este mai mult decât un desert; este o invitație la a aduce gustul Greciei în propria bucătărie. Aromele de portocală și scorțișoară, combinate cu textura pufoasă și însiropată, fac din aceste brioșe un desert ideal pentru zilele calde de vară. În plus, faptul că sunt individuale le face perfecte pentru a fi împărțite cu familia sau prietenii.

Rețeta demonstrează că preparatele tradiționale pot fi reinventate într-un mod simplu, dar foarte gustos, astfel încât oricine să se bucure de ele. Mini Portokalopita promite să fie unul dintre deserturile vedetă ale verii 2025, aducând un strop de vacanță grecească în fiecare bucățică.