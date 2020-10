Desertul Pomme du Sima. Rețeta e inventată de chef Dumitrescu pentru soția sa. A ajuns în meniul unui restaurant din Paris VIDEO

”Pomme du Sima” sau ”Mărul lui Sima (numele de dinaintea căsătoriei), în traducere, este un măr în foitaj cu scorțișoară, caramel, frișcă și piper. Rețeta lui chef Dumitrescu dedicată soției sale a ajuns în meniul unui restaurant din Paris.

Celebrul Pomme du Sima, desert inventat de chef Florin Dumitrescu pentru soția lui, Cristina, a ajuns în meniul unui restaurant din Paris. George Mihali, unul dintre concurenții din echipa bucătarului la ”Chefi la cuțite” în sezonul 2016, lucrează ca chef la un restaurant din Paris, unde a revenit după participarea la emisiunea de la Antena 1.

Ca semn al respectului pe care i-l poartă celebrului bucătar, a decis să folosească rețeta învățată de acesta în timpul show-ului gastronomic: „Sper să fie o surpriză frumoasă pentru chef Dumitrescu, am vrut astfel să-mi arăt recunoştinţa pentru tot ce am învăţat de la el şi pentru prietenia pe care ne-a arătat-o”, a spus concurentul.

„Marul lui Sima (numele ei de familie), in traducere. De fapt, este un mar in foietaj, cu scortisoara, caramel si frisca cu piper. Am vrut sa o impresionez pe iubita mea. Eram la inceputurile relatiei noastre si am intrebat-o ce ar trebui sa contina un desert care sa fie pe placul ei. Mi-a spus ca adora caramelul si merele coapte. Am incercat sa creez un desert care sa o reprezinte si cred ca am reusit” a declarat el”, a povestit Dumitrescu.