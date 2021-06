Florin Dumitrescu și-a cucerit soția cu un desert savuros inventat chiar de el. Celebrul bucătar a inventat desertul special pentru a o impresiona pe Cristina Sima.

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bucătari din România. Acesta si-a cunoscut soția în urmă cu 11 ani. Cei doi s-au cunoscut în momentul în care Cristina a mers, în calitate de jurnalist, în restaurantul în care lucra Florin Dumitrescu pentru a afla mai multe despre preparatele sale.

Celebrul bucătar s-a îndrăgostit pe loc de frumoasa blondă și a făcut tot ce i-a stat în putință să o cucerească. Din acest motiv a inventat un desert special cu ajutorul căruia a reușit să ajungă la inima frumoasei blondine.

Desertul Pomme du Sima inventat de Florin Dumitrescu este un mar verde, învelit într-un foitaj cu scorțișoară. Acesta mai conține un sos de caramel, dar și frișcă cu piper.

„Mărul lui Sima (numele ei de familie), în traducere. De fapt, este un mar în foietaj, cu scorțișoară, caramel și frișcă cu piper. Am vrut să o impresionez pe iubita mea. Eram la începuturile relației noastre și am întrebat-o ce ar trebui să conțină un desert care să fie pe placul ei. Mi-a spus că adoră caramelul și merele coapte. Am încercat să creez un desert care să o reprezinte și cred că am reușit”, a declarat Florin Dumitrescu, potrivit wowbiz.ro.