Interzis rasiștilor? Ce rasă erau Bugs Bunny, Jerry și alte desene animate

Desenele animate poate că te-au învățat engleză, poate te-au inspirat, poate te-au motivat. Dar și așa e un detaliu pe care nu îl știai și e valabil pentru Bugs Bunny, Jerry, ciocănitoarea Woody și multe altele.

Bugs Bunny e un iepure antropomorfizat. Adică, are aptitudini umane, dar rămâne un iepure. El, de exemplu, nu e alb sau negru, așa cum societata a fost împărțită de-a lungul secolelor. El e doar un iepure.

Chiar și așa, Bunny își preia vocea de la un om, dar și unele aptitudini. Cei mai mulți oameni nu se gândesc că desenele animate, de regulă animale, sunt negre sau albe sau că aparțin vreunei rase. Totuși, creatorii asta aveau în jur și le-au conturat ca atare.

E un curent care tot crește pe internet despre rasa desenelor animate. Cei mai mulți oameni nu vor să creadă că și aceste personaje au fost create după „chipul și asemănarea” oamenilor, dar așa e.

Lisa Nakamura, profesoară la Universitatea din Michigan și autoarea unor lucrări centrate pe rase și cum sunt prezentate online, a explicat cum funcționează rasa în desenele animate.

Ea consideră că există destul de multe motive pentru care oamenii albi nu sunt familiarizați cu conceptul de asociere a unei rase cu personaje din desene animate.

„Oamenii albi nu vor să perceapă rasa în niciun fel de situație”, a explicat Nakamura. „Ei sunt descurajați extern și intern din a observa asta, deoarece le este frică să nu fie interpretat greșit sau să fie considerați rasiști”. Mai mult, oamenii albi resping ideea, că există riscul să fie percepuți drept rasiști.

Sarah Hagi, cea care a explorat subiectul pentru VICE, a alcătuit și o listă cu personaje care sunt, de fapt, negre. O regăsești mai jos.

Ea a mai citat-o pe Nakamura cu o analiză. O parte din asocierea caracterului negru persoajelor non-umane are legătură cu faptul că „te regăsești în locuri în care nu ar trebui sau ai vrea”. Altfel spus, nu am putut să ne regăsim în desenele care ne plăceau în copilărie, așa că am creat propria poveste. Asta în ciuda faptului că ni s-a demonstrat că reprezentația noastră nu contează.

Totul se rezumă la faptul că nu putem să ne regăsim în ceea ce ne place.