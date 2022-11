Descoperirea uimitoare legată de efectele consumului de cafea. Ce trebuie să știe neapărat iubitorii acestei băuturi delicioase

Cafeaua este una dintre băuturile preferate de milioane de oameni din întreaga lume, iar servirea ei este un prilej de bucurie și de energizare pentru majoritatea celor care o consumă. Există, de asemenea, persoane care o beau exclusiv pentru gustul și aroma inconfundabile, fără să știe ce efecte miraculoase poate avea asupra sănătății. Un nutriționist american renumit, Michael Pollan, explică în cartea sa intitulată ”This Is Your Mind on Plants” cum au folosit oamenii această băutură și care este explicația atracției nemărginite pe care o avem mulți dintre noi față de cafea.

Cafea și utilizările nebănuite ale ei

Cunoscutul nutriționist Michael Pollan, a cărui carte din 2021 ”This Is Your Mind on Plants” explică modalitățile în care oamenii au folosit cafeaua, abordând totodată mai multe teorii referitoarea la atracția oamenilor față de această băutură care ajunge să provoace dependență.

În cartea sa, Pollan explică fenomenul evoluției cafelei, ea ajungând să fie folosită de la insecticid natural la consumul de plăcere de către milioane de oameni din întreaga lume, potrivit Inc.com.

În ciuda faptului că această băutură este benefică pentru sănătatea noastră, există și posibilitatea dependenței față de cofeina, pe care cafea o conține. În cartea sa, nutriționistul a explicat cum s-a simțit după ce a încercat să renunțe timp de o lună la cafea. Potrivit nutriționistului, starea sa a alternat de la euforie la sevraj, totul fiind simțit doar la nivel psiho-emoțional.

„La cafenea, în loc de obișnuita „half-caff”, am comandat o ceașcă cu ceai de mentă. Și acea împrăștiere minunată a ceții mentale, pe care o aducea prima gură de cafea, nu a mai venit. Ceața s-a așternut și mai mult și nu s-a mai dus. Nu doar că m-am simțit groaznic (nu am avut niciodată o durere serioasă de cap) dar toată ziua am simțit o anumită amețeală, de parcă un văl ar fi coborât între mine și realitate, un fel de filtru care absorbea anumite lungimi de undă de lumină”, a scris Pollan.

Ce dezvăluie cele mai recente studii

Potrivit studiilor realizate recent, cofeina poate fi considerat un medicament puternic, care ne poate afecta starea mentală în bine sau mai puțin bine.

În mare parte, concluziile studiilor care au ca obiect central de studiu cafea indică efectele pozitive ale acesteia pentru sănătate. Una dintre aceste cercetări a urmărit jumătate de milion de oameni care au consumat cafea timp de 16 ani, iar în mod miraculos, cei care au consumat mai multă cafea au avut rate de mortalitate semnificativ mai mici decât cei care nu au consumat deloc sau au făcut-o în cantități mai reduse.

Pe lângă această cercetare, alte studii au arătat că obiceiul consumului de cafea este asociat cu scăderea riscului apariției unor boli precum cancerul de prostată, maladiile Parkinson și Alzheimer, dar și bolile de inimă. În ciuda acestor rezultate benefice, cercetătorii nu au descoperit cu exactitate mecanismele prin care compușii din cafea, în special cofeina, aduc aceste beneficii sănătății.

Alte avantaje semnificative ale consumului de cafea

Tot în cartea sa, nutriționistul american a publicat o analiză a trei studii care au demonstrat că o ceașcă sau mai multe cești de cafea consumate zilnic reduc pe termen lung riscul insuficienței cardiace.

Spre deosebire de persoanele care nu consumă deloc cafea, în cazul iubitorilor acestei băuturi, insuficiența cardiacă a scăzut între 5-12% la fiecare ceașcă consumată. Această informație uimește mulți oameni, care asociau consumul cafelei și implicit, al cofeinei, cu palipitații și hipertensiune arterială.

Lăsând la o parte avantajele incontestabile ale cafelei, această băutură delicioasă are și dezavataje. Astfel, pe lângă dependența pe care o poate crea, insomnia și sevrajul sunt alte două stări mai puțin plăcute pe care consumatorii de cafea le pot întâmpina. Astfel, potrivit psihologilor, persoanele introvertite care tind să devină stresate sau anxiase în mediile sociale ar trebui să evite consumul cafelei înainte de evenimentele care le-ar putea aduce un plus de stres.

În caz contrar, cafea nu te transformă într-o persoană mai creativă și mai relaxată, ci din contra, va produce anxietate și performanță mai slabă. În aceleași studii menționate anterior, se arată faptul că existența cofeinei în organism te poate face mai alert, dar nu influențează creativitatea.