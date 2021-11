Descoperirea senzațională din ochiul uman. Era acolo, dar cercetătorii nu au văzut-o până acum

Oamenii de știință de la John A. Moran Eye Center de la Universitatea din Utah au descoperit un nou tip de celulă nervoasă, sau neuron, în retină.

Oamenii de știință au făcut o descoperire uimitoare

În sistemul nervos central, un circuit complex de neuroni comunică între ei pentru a transmite informații senzoriale și motorii; așa-numiții interneuroni servesc ca intermediari în lanțul de comunicare.

Publicând în Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, o echipă de cercetare condusă de Ning Tian, ​​PhD, identifică un tip necunoscut anterior de interneuron în retina mamiferelor.

Descoperirea marchează o dezvoltare notabilă pentru domeniu, deoarece oamenii de știință lucrează pentru o mai bună înțelegere a sistemului nervos central prin identificarea tuturor claselor de neuroni și a conexiunilor lor.

„Pe baza morfologiei, fiziologiei și proprietăților sale genetice, această celulă nu se încadrează în cele cinci clase de neuroni retinieni identificați pentru prima dată cu mai bine de 100 de ani în urmă”, a spus Tian. „Propunerea e că ar putea să aparțină singuri unei noi clase de neuroni retinieni”.

Echipa de cercetare a numit descoperirea lor celula Campana după forma sa, care seamănă cu un clopot de mână.

Ce sunt celulele Campana

Celulele Campana transmit semnale vizuale de la ambele tipuri de fotoreceptori cu tije sensibile la lumină și conuri din retină, dar scopul lor precis este subiectul cercetărilor în curs, scrie sciencedaily.

Experimentele au arătat că celulele Campana rămân activate pentru un timp neobișnuit de lung — până la 30 de secunde — ca răspuns la o stimulare a fulgerului de 10 milisecunde.

„În creier, se crede că celulele de ardere persistente sunt implicate în memorie și învățare”, a spus Tian. „Deoarece celulele Campana au un comportament similar, teoretizăm că ar putea juca un rol în declanșarea unei „memorii” temporale a unei stimulări recente”.

Finanțarea cercetării a venit din subvențiile National Institutes of Health.