Descoperirea dintr-un mormânt egiptean care poate să schimbe istoria. Are 3.000 de ani

Picturi sunt descoperite în sicriul unei mumii egiptene în vârstă de 3.000 de ani, după ce a fost ridicată pentru prima dată în mai bine de un secol.

Descoperirea dintr-un mormânt egiptean care poate să schimbe istoria

Scoțienii au făcut descoperirea în timpul lucrărilor de conservare ale lui Ta-Kr-Hb – pronunțat „takerheb” – care se credea a fi o preoteasă sau o prințesă din Theba. Mumia, care are aproape 3.000 de ani, era în stare fragilă, după ce a fost vizată de tâlhari de-a lungul istoriei. Au fost necesare lucrări pentru a se asigura că starea ei nu s-a deteriorat mai mult înainte ca rămășițele ei să fie afișate în noul muzeu al Primăriei din Perth, Scoția.

Oamenii de știință au fost surprinși să găsească figuri pictate ale unei zeițe egiptene, atât pe bazele interne, cât și pe cele exterioare ale sicriului, când Ta-Kr-Hb a fost ridicată.

Ambele figuri sunt reprezentări ale zeiței egiptene Amentet sau Imentet, cunoscută sub numele de „Ea a Occidentului” sau uneori „Doamna Occidentului”.

„A fost o surpriză mare să văd că apar aceste picturi”, a declarat agenția de știri PA Dr Mark Hall, ofițer de colecții la Muzeul și Art Gallery Perth.

„Nu am avut niciodată un motiv să ridicăm totul atât de sus încât am putut vedea partea de dedesubt a jgheabului și nu am ridicat niciodată mumia înainte, motiv pentru care nu așteptam să vedem ceva acolo.

„Așadar, pentru a obține o pictură pe ambele suprafețe este un adevărat bonus și ne oferă ceva deosebit de împărțit cu vizitatorii.”

Unde va ajunge mumia

Cercetări suplimentare vor fi efectuate pe picturi pentru a afla mai multe despre istoria mumiei, despre care se crede că ar fi datat undeva între 760 și 525 î.Hr. Pictura de pe baza interioară a jgheabului sicriului a fost ascunsă anterior de Ta-Kr-Hb și este cea mai bine păstrată dintre cele două.

Mumia a fost donată Muzeului din Perth de către Societatea de Științe Naturale și Arheologie din Alloa în 1936. A fost prezentată societății de către William Bailey, care a cumpărat de la curatorul Muzeului Egiptean din Cairo.