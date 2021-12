Descoperirea din România care este unică pe Planetă. Aici e o altă lume, mediul este ca de pe Marte

Munte, mare, deltă, România le are pe toate, fiind o țară cu destinații turistice de invidiat, la nivel global. Pe lângă cele menționate anterior, țara noastră are o mulțime de alte comori ascunse, unele nedeslușite, altele învăluite în mister. Cum arată peștera de pe litoralul românesc, considerată a fi una dintre cele mai mari descoperiri ştiinţifice ale secolului XX. Cum arată caverna ce i-a impresionat pe speologi.

În anii 80, cercetătorii români au descoperit o cavernă spectaculoasă situată între stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Comoara de pe litoralul românesc se numește Peștera Movile și este unică în lume, după cum explică specialiștii.

Din cauza lipsei de oxigen, organismele au supravieţuit datorită sistemului de chemosinteză, prin oxidarea unor substanţe minerale. Potrivit jurnaliștilor de la Historia, cercetătorii de la NASA au comparat mediul din Peştera cu cel de pe planeta Marte.

Caverna a fost explorată la începutul anilor 90, iar specialiștii sunt de părere că peștera este unică pe Planetă, având clima asemănătoare cu cea de pe Marte.

Cristian Lascu, redactorul sef al revistei „National Geographic Romania”, a povestit cum a fost descoperită fascinanta cavernă de pe litoralul românesc.

Reputatul geolog susține că peștera Movile nu ar fi fost găsită, dacă Nicolae Ceaușescu nu ar fi ordonat construirea unei termocentrale în zona respectivă, motiv pentru care au geologii au început investigațiile geologice.

Oamenii de știință spun că peştera Movile este aşezată în Platforma Moesică şi datează din Cuaternar. Are o lungime totală de 300 de metri şi pasaje înguste ce alcătuiesc un labirint de galerii joase, de 1-2 metri.

„În 1986, Nicolae Ceauşescu ordona începerea investigaţiilor geologice în zona 2 Mai – Vama Veche, în vederea construirii unei termocentrale uriaşe. Locul indicat era o zona carstică dominată de movile.

Am forat un puț ca să găsesc peștera. Am avut puţin noroc, pentru că am nimerit chiar în galerie, la 20 de metri adâncime. Am văzut pe pereţii încăperii mişunând păianjeni, scorpioni, miriapozi şi alte vieţuitoare.

Biologii de la Institutul de Speologie au determinat fauna, au zis că sint nemaiîntâlnite în lume: o specie nouă de păianjen, singurul scorpion de apă dulce cunoscut, nu ştiu ce lipitoare-minune şi prima lipitoare cavernicolă din lume», a declarat specialistul, potrivit historia.ro.