5 oraşe din lume care au dispărut subit. Unul este acoperit cu aur și e căutat intens

Căutarea orașelor pierdute pline de bogății a captivat imaginația aventurierilor timp de milenii. De la Atlantida la El Dorado, aceste civilizații antice rămân la fel de misterioase ca și legendele criptice care le înconjoară. Unele orașe au rămas doar legende și mituri, în cazul celorlalte încă se mai speră că vor fi găsite.

Orașele dispărute și legendele lor

Dintre toate misterele de durată încorporate în istoria omenirii, poate că niciunul nu captează imaginația atât de puternic ca cele ale civilizațiilor pierdute. Din junglele aparent impenetrabile ale Americii de Sud până în adâncurile Mediteranei, șoaptele și zvonurile despre orașe ascunse, îngropate de timp, au inspirat mințile exploratorilor, penițele autorilor și imaginația regizorilor de film și a dezvoltatorilor de jocuri.

Misterele orașului Atlantida

Se spune că orașul pierdut Atlantida ar fi dispărut sub valuri într-o „singură noapte și o singură zi de nenorocire”. Menționată în scris pentru prima dată de filosoful grec Platon în anul 360 î.Hr. insula legendară a Atlantidei a captivat imaginația exploratorilor și istoricilor timp de peste două milenii.

Se spunea că insula era întinsă și că adăpostea un regat puternic, cu o tehnologie avansată și o flotă de neegalat. Cândva, în jurul anului 9.600 î.Hr., întreaga regiune a fost devastată de ceea ce Platon a descris ca fiind „o noapte teribilă de foc și cutremure” și s-a scufundat în mare.

Deși au existat nenumărate expediții pentru a găsi locația scufundată a Atlantidei și pentru a dezminți existența acesteia ca fiind doar un mit, toate au eșuat. Cea mai recentă, și probabil cea mai promițătoare, a fost condusă de jurnalistul și arheologul de investigație canadian-israelian Simcha Jacobovici.

„Civilizație comercială majoră acum aproximativ 4.000 de ani”

În parteneriat cu regizorul de film James Cameron, singurul om care a reușit să se scufunde singur în Groapa Marianelor, Jacobovici și echipa sa au folosit indicii din scrierile lui Platon și tehnologie avansată pentru a cerceta fundul mării în căutarea unor semne de ruine.

Cea mai convingătoare descoperire a fost cea a șase ancore de piatră din epoca bronzului, descoperite în Strâmtoarea Gibraltar, în largul coastelor Spaniei. Echipa plănuiește să se întoarcă în viitorul apropiat pentru a cerceta în continuare situl cu ajutorul radarului de penetrare a solului și a altor instrumente.

„Ceea ce am descoperit indică puternic un fel de civilizație comercială majoră acum aproximativ 4.000 de ani în afara Mediteranei, pe coasta atlantică. În comunitatea arheologică s-a crezut mult că este orașul Tartessos din sudul Spaniei. Acum este îngropat sub noroi. În esență, un fel de catastrofă ar fi putut să scufunde orașul. Să spunem, un tsunami mare, ar putea avea o anumită bază în mitul atlanților.”, a declarat Cameron pentru Calgary Herald.

Legenda lui Arthur și Regatul Lyonesse

Regatul pierdut Lyonesse este considerat un tărâm scufundat din legenda arturiană. Potrivit legendei, regatul Lyonesse era o masă de pământ din Insulele Scilly din Marea Britanie. Unii chiar speculează că litania de 140 de insule care există astăzi acolo sunt pur și simplu vârfurile de deal ale unei lumi pierdute și înecate.

Cea mai veche relatare scrisă despre un regat pierdut în largul coastei Cornwall este descrisă în „Itinerarul” lui William de Worcester din secolul al XIV-lea. Potrivit autorului, o bucată de pământ neidentificată care se întinde la șase mile de mare exista înainte de potop. „Păduri și câmpuri și 140 de biserici parohiale, toate acum scufundate, între Muntele și Insulele Scilly”, a scris William de Worcester.

Catastrofa ar fi avut loc în secolul al VI-lea

În timp ce Lyonesse este menționată în diverse texte, este cel mai faimoasă pentru locul său în legenda arturiană ca fiind casa eroului Tristan. De fapt, catastrofa ar fi avut loc în secolul al VI-lea, pe vremea legendarului rege Arthur și a Cavalerilor Mesei Rotunde.

Deși nu a fost descoperită niciodată o mare civilizație subacvatică, geologii spun că regiunea a cunoscut o mare submersiune în ultimii 3.000 de ani. Este posibil ca poveștile despre civilizațiile pierdute care au suportat greul acestor schimbări să fi inspirat legendele lui Lyonesse care acaparează imaginația amatorilor de inedit de astăzi.

Orașul pierdut din Z și misterul disparției britanicului Percy Harrison Fawcett

Se credea că faimosul Oraș pierdut al lui Z există în jungla din regiunea Mato Grosso din Brazilia. Colonelul britanic Percy Harrison Fawcett forma în 1925, o expediție formată din trei oameni. Toți cei trei intrau în jungla îndepărtată din regiunea Mato Grosso din Brazilia. Scopul lor era de a găsi ruinele unei civilizații antice, supranumită de Fawcett „Orașul pierdut al lui Z”.

Legendele din jurul lui Kuhikugu

Cei trei bărbați, din păcate, nu au mai fost văzuți niciodată. În deceniile care au urmat, aproximativ 100 de persoane au pierit sau au dispărut în încercarea de a descoperi ce s-a întâmplat cu ei. Deși nu a fost niciodată confirmat, este posibil ca orașul pierdut al lui Fawcett să se fi bazat pe legendele din jurul lui Kuhikugu, un complex arheologic din apropiere descoperit la începutul secolului al XXI-lea, care a găzduit cândva peste 50.000 de oameni.

Autorul american David Grann a lansat o carte despre căutările lui Fawcett, intitulată „Orașul pierdut al lui Z”. O adaptare cinematografică în care joacă actorul american Charlie Hunnam, Tom Holland, starul din „Spider-Man: Homecoming”, și actrița britanico-americană Sienna Miller, a fost scoasă pe piață, având același nume, bazată pe cartea lui David Grann.

Misterele din jurul orașului pierdut din Kalahari

Se spune că ruinele orașului pierdut din Kalahari ar exista în deșertul Kalahari din sudul Africii. În 1885, un artist și aventurier canadian pe nume Guillermo Farini, cunoscut și ca Marele Farini, a devenit unul dintre primii occidentali care a traversat deșertul Kalahari, neexplorat și înșelător, din sudul Africii. La întoarcere, el a arătat fotografii și a scris o lucrare despre ruinele pe care le-a descoperit și care păreau să indice rămășițele unei civilizații pierdute îngropate în nisipuri.

„Am tăbărât în apropiere de picior, lângă o linie de piatră spartă care semăna cu Zidul Chinezesc după un cutremur și care, la examinare, s-a dovedit a fi ruinele unei structuri destul de extinse, în unele locuri îngropate sub nisip, dar în altele complet expuse la vedere. Am urmărit rămășițele pe aproape un kilometru și jumătate, în cea mai mare parte o grămadă de pietre uriașe, dar toate cu laturile plate și, ici și colo, cu cimentul perfect și vizibil între straturi.”, scria Marele Farini.

Expediții întreprinse de bunicii antreprenorului Elon Musk

De-a lungul secolului XX, zeci de expediții au fost lansate pentru a găsi „Orașul pierdut din Kalahari” al lui Farini. Nu mai puțin de 12 au fost întreprinse de bunicii antreprenorului sud-african Elon Musk, același om care într-o zi își propune să ajute oamenii să exploreze Marte.

În ianuarie 2016, serialul „Expediție necunoscută” a relatat căutarea orașului pierdut de către gazda americană Josh Gates. Folosind scanări aeriene și radare, precum și descrierile lui Farini despre sit, aceștia au descoperit ruine artificiale în apropierea unei oaze situate chiar în interiorul Kalahari. Deși nu a fost încă confirmat, este posibil ca acest sit să fie, de fapt, orașul pierdut menționat în călătoriile lui Farini.

El Dorado. Orașul acoperit în aur

Încă din anii 1500, oamenii au căutat orașul El Dorado în Columbia, Venezuela, Guyana și nordul Braziliei. Legenda orașului de aur El Dorado își are rădăcinile în secolul al XVI-lea. Pentru cei mai puțini familiarizați, este vorba de perioada în care europenii erau captivați de comorile din Lumea Nouă, cunoscută și sub denumirea de „Febra Aurului”. Spania, în special, era obsedată, trimițându-și conchistadorii, acum notorii, în America de Sud pentru a revendica orice bogăție ar putea fi găsită.

De la un rege de aur la un regat de aur

Unul dintre aceste zvonuri se referea la existența unui oraș în munții Anzi, al cărui rege se acoperea cu praf de aur. De aici și numele de „El Dorado” sau „cel aurit”. Cu timpul, legenda a trecut de la un singur rege de aur la un regat de aur. Zeci de oameni au încercat să găsească orașul pierdut, inclusiv două expediții dezastruoase ale celebrului explorator britanic Sir Walter Raleigh.

În timp ce orașul poate rămâne doar o legendă, locul său în cultura populară rămâne puternic. Pe lângă faptul că a apărut în filme precum „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” și în aventura animată „The Road to El Dorado”, orașul mitic a fost adus la viață și în jocurile video de acțiune și aventură „Uncharted: Drake’s Fortune” și „Pitfall: The Lost Expedition”.

Srivijaya. Legendara insulă de aur, pierdută încă din anii 1.300

În adâncurile întunecate ale râului Musi, una dintre cele mai poluate întinderi de apă din lume, se află o comoară plină de aur, bijuterii și artefacte istorice care indică existența unui oraș pierdut, Srivijaya.

Descrisă ca fiind ultima mare civilizație pierdută de care nimeni nu a auzit, „Insula de aur”, așa cum era cunoscută, era situată în Sumatra și a condus Indonezia și o mare parte din Asia de Sud-Est timp de peste 600 de ani.

A dispărut fără urmă în jurul secolului al XIV-lea, iar existența sa a fost aproape uitată. Abia la începutul secolului al XX-lea, un istoric francez, George Coedes, i-a redescoperit numele, căutând printre manuscrisele chinezești și inscripțiile din piatră.

Srivijaya era un imperiu plutitor

Majoritatea informațiilor despre oraș proveneau de la călătorii străini care vorbeau despre un tărâm de aur înconjurat de vulcani de fum și foc, șerpi mâncători de oameni și papagali colorați care puteau imita o multitudine de limbi, o privire ispititoare într-o lume exotică uitată.

La scurt timp după descoperirea lui Coedes, a început oficial căutarea orașului pierdut, deși dovezile fizice ale existenței sale erau greu de găsit, mai ales pentru că Srivijaya era un imperiu plutitor. În afară de temple și de reședințele regale, majoritatea locuitorilor din Srivijaya trăiau în case plutitoare făcute din bambus, lemn și paie.

Ei se deplasau liber pe canoe și nicio așezare nu a fost vreodată permanentă. Pentru a îngreuna și mai mult situația arheologilor, un eveniment vulcanic ar fi putut, de asemenea, să îngroape situl Srivijaya în anii care au urmat dispariției sale.

Legenda bogăției din Srivijaya

Cu puține descoperiri arheologice, identificarea locației exacte a Srivijaya s-a dovedit a fi un ac istoric în carul cu fân. Cu toate acestea, totul s-a schimbat în ultimii câțiva ani, când pescarii de pe râul Musi au început să descopere minuni strălucitoare care le împodobeau plasele. Arheologul maritim Dr. Sean Kingsley și-a publicat recent cercetările privind descoperirile lor și spune că este ca o „Atlantida asiatică”:

„Inele de aur, bijuterii, timbre ale comercianților, monede chinezești cu tonele, cantități uriașe de ceramică, statui budiste din bronz, chiar și în mărime naturală, împânzite de pietre prețioase”, spune Dr. Kingsley în timp ce descrie unele dintre materialele incredibil de bogate și surprinzătoare descoperite recent.

Aceste descoperiri reafirmă legenda bogăției lui Srivijaya. Situat într-o poziție strategică cheie de-a lungul Drumului Mătăsii, imperiul a fost capabil să controleze rutele comerciale care făceau legătura între est și vest.

Nicio navă nu putea ajunge în India sau China fără să treacă prin Srivijaya. Aurul provenit din imperiu era ștampilat cu floarea de santal și inscripționat cu cuvântul sanscrit pentru glorie. Îngrădit de bogățiile comerțului maritim, regatul plutitor se afla, de asemenea, pe vaste depozite de aur de-a lungul râurilor Musi și Batang Hari.

Se spune că imperiul era atât de bogat încât regele din Srivijaya se trezea în fiecare dimineață și arunca o cărămidă de aur pe fereastră. Pe măsură ce bogăția Srivijaya a crescut, la fel a crescut și influența sa, finanțând temple budiste din China și India, în timp ce făcea comerț în toată Asia de sud-est.

Cum a dispărut acest oraș plutitor incredibil de bogat, vibrant și înfloritor?

Istoricii cred că o serie de factori au pus capăt epocii de aur a Srivijaya, inclusiv pirateria de-a lungul rutelor sale comerciale, precum și expansiunea imperiilor indoneziene rivale. Cu 700 de ani înainte, minunile de aur ale Srivijaya sunt din nou deasupra apei. Descoperirea lor poate face în sfârșit lumină asupra a ceea ce a fost orașul antic. Cu toate acestea, se pare că noile comori descoperite nu vor renunța atât de ușor la secretele din Srivijaya.

Dr. Kingsley rămâne convins că artefactele din Srivijaya mai pot fi salvate de la uitare, dar cu siguranță ar fi nevoie de un efort internațional sau de intervenția unui colecționar bogat pentru a salva comorile rămase de la a fi pierdute încă o dată.

„Mari porțiuni au fost pierdute”

În lipsa unor săpături oficiale la râul Musi, niciunul dintre obiectele importante nu este contabilizat sau documentat în contextul lor istoric. Artefactele vândute pe bucăți le privează de contextul lor, ceea ce, la rândul său, le face greu de studiat. Dr. Kingsley descrie situația ca fiind „dulce-amară” și crede că Palembang, orașul modern din Sumatra, aflat în apropierea locului unde a fost Srivijaya, ratează un truc:

„Mari porțiuni au fost pierdute pe piața internațională de antichități. Descoperită recent, povestea creșterii și decăderii Srivijaya moare din nou fără a fi spusă. Într-o lume ideală… ai vrea să vezi acest material pus într-o colecție și pus într-un muzeu. De ce să nu facem din nou din Palembang centrul civilizației și arheologiei srivijayene? În loc să vindem totul pe ușa din spate și să îl împrăștiem în vânt”, a declarat Dr. Kingsley.

Vânătorii de comori, scafandrii și pescarii se feresc acum de crocodili pentru a se îmbogăți în râul Musi. Comorile pierdute ale Insulei de Aur sunt vândute pe piața neagră a antichităților pentru a fi împrăștiate în colecționari privați din întreaga lume. Lipsa de resurse dedicate patrimoniului cultural din Indonezia a făcut dificilă realizarea unui studiu arheologic oficial.