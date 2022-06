Descoperire veche de 4.700 de ani la Râmeț. Dezvăluie un secret ascuns despre Munții Apuseni VIDEO

S-a făcut o descoperire veche de 4.700 de ani la Râmeț. O echipă internațională de specialiști formată din arheologi și antropologi a anunțat luni rezultatele unor cercetări arheologice unice în România. Descoperirea dezvăluie un secret ascuns despre Munții Apuseni. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Descoperire importantă în Munții Apuseni. Are 4700 de ani vechime

O echipă internațională de arheologi și antropologi a informat luni rezultatele unor cercetări arheologice unice făcute în țara noastră. Cercetările s-au desfășurat pe o perioadă de mai bine de 10 ani și încă continuă. Mai exact, este vorba despre investigațiile realizate la Râmeț, pe rămășițele unui cimitir vechi de circa 4.700 de ani.

Astfel, una dintre concluziile trase de specialișitii din mai multe țări este aceea că zona situată în Munții Apuseni a fost destul de aglomerată cu 5.000 de ani în urmă, iar locuitorii din zonă se ocupau preponderent cu creșterea animalelor.

Lacalnicii Apusenilor au trăit în pace

Localnicii din Apuseni au trăit sute de ani în pace, însă specialiștii încearcă să afle acum mult mai multe informații cu ajutorul unor tehnologii de ultimă oră. Vor apela la analize de ADN, radiocarbon, izotopi de stronţiu si oxigen. De asemenea, cercetătorii cred că rezultatele ar putea scoate la lumină detalii neștiute legate de populațiile antice ale Europei. Cine erau, de unde veneau și cu cine se înrudeau din punct de vedere etnic.

Cine a participat la studii

În plus, studiile făcute de cercetători s-au desfășurat în cadrul Proiectului MARBAL (Mortuary Archaeology of the Ramet Bronze Age Landscape – Arheologia mortuară în Epoca Bronzului în arealul Râmeţ), derulat de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia în parteneriat cu Hamilton College (SUA) şi McDonald Institute Cambridge (Anglia).

Lucrările au fost coordonate de arheologul român Horia Ciugudean, care a făcut echipă, printre alții spăecialiști, cu Jess Beck (Harvard University) şi Colin Quinn (Hamilton College).

Când vor fi anunțate rezultatele cercetărilor

De asemenea, în anul 2019 a avut loc o nouă campanie de săpături arheologice, într-un cimitir tumular preistoric. Mai exact, este vorba despre un mormânt din pietre datând de acum 4.700 de ani, (atât a avut cele mai vechi rămășițe) peste care au fost puși alți morți, de-a lungul anilor.

”Este vorba despre o construcție efectiv cu elemente de arhitectură, fără exagerare, bine definite, puteți să vedeți acest cerc din bolovani masivi de piatră, care înconjoară periferia movilei, asigură stabilitatea întregii movile, iar în partea centrală există o zonă de piatră compactă, unde a apărut și mormântul central” a spus Horia Ciugudean.

Nu în ultimul rând, concluziile finale ale acestor studii vor fi făcute publice în următorii 2 ani.