Descoperire veche de 35.000 de ani. A fost găsit de un miner și e în stare aproape perfectă

Un miner din Canada care căutat aur a descoperit ceva mult mai rar și important. Ceea ce a găsit are în jur de 35.000 de ani și se află într-o stare aproape perfectă. Despre ce este vorba?

Bărbatul căuta aur în câmpurile aurifere din Klondike, din Canada, moment în care a făcut o descoperire rare, potrivit The Guardian. Este vorba despre un pui de mamut vechi de 35.000 de ani. Paleontologul teritoriului Yukon spune că este „unul dintre cele mai incredibile animale mumificate descoperite vreodată în lume”.

„Este perfectă și frumoasă. Are trompă, are coadă, are urechi mici. Are și capătul prehensil al trompei de care se putea folosi ca să apuce iarba”, a precizat Grant Zazula, paleontologul teritoriului canadian Yukon, pentru o televiziune canadiană.