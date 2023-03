A fost făcută o descoperire unică în lume într-un banal supermaket. Ce a găsit un client i-a schimbat radical viața. Acesta a mers la magazin pentru a cumpăra lapte, însă a avut parte de surpriza vieții. Nimeni nu se aștepta la așa ceva.

Profesorul Michael Skvarla a mers la un magazin Walmart din Fayetteville, Arkansas, SUA, ca să-şi cumpere nişte lapte.

Nici prin cap nu îi trecea că acea zi din anul 2012 va deveni una istorică, nu numai pentru el, ci pentru întreaga omenire.

Când a dat să intre în magazin, cercetătorul a văzut o insectă uriaşă. Fascinat de aceasta, pentru că era foarte deosebită, a sfârşit prin a o lua acasă.

După mai mulți ani s-a dovedit că insecta zburătoare era întradevăr rară, aceasta reușind să supravieţuiască până acum din epoca jurasică, potrivit CBS News.

Michael Skvarla, directorul Laboratorului de Identificare a Insectelor de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, a rememorat momentul când a descoperit misterioasa fiinţă.

„Mergeam în Walmart pentru a cumpăra nişte lapte şi am văzut această insectă uriaşă pe un perete lateral al clădirii. M-am gândit că arată interesant, aşa că am luat-o în mână şi mi-am făcut restul cumpărăturilor cu ea între degete. Am ajuns acasă, am pus-o în cutie şi am uitat imediat de ea, timp de aproape un deceniu”, a anunțat Michael Skvarla printr-un comunicat de presă transmis de Penn State University.