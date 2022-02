Descoperire macabră într-o pădure din județul Botoșani. Zeci de păsări au fost găsite spânzurate în copaci

Oamenii legii au deschis o anchetă după ce un grup de bicicliști, ieșiți la plimbare prin pădure, au descoperit zeci de păsări spânzurate în copaci. Oamenii din zonă spun că nu au mai văzut așa ceva, iar acum se tem, deoarece cred ei că este vorba despre un ritual satanist.

Evenimentul în sine este foarte bizar, iar pentru ca totul să fie mai ciudat, până au ajuns oamenii legii în pădurea respectivă, păsările din copaci au dispărut, chiar dacă atârnau la circa cinci metri înălțime. La fața locului a ajuns și un paznic de-al exploatației forestiere, care a spus că nu văzuse deloc păsările respective. Cu toate acestea, câteva sfori au rămas pe jos.

„Domnule, eu mă ocup de partea asta de pădure de când eram copil. Şi după ce am ieşit la pensie, acum 22 de ani, tot cu pădurea asta mă ocup. Nu am văzut sau auzit aşa ceva în viaţa mea”, a spus bărbatul care cutreieră pădurea o dată la câteva zile.

Oamenii legii ajunși la fața locului au deschis o anchetă și au vorbit cu mai mulți localnici. De asemenea, urmează ca la fața locului să se deplaseze și un echipaj de criminaliști, pentru a încerca să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, a declarat Delia Nenișcu.

Oamenii din satul apropiat de pădure spun că nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva și că habar nu au ce ar putea fi. O tânără este de părere că ar putea fi vorba despre vreun ritual neortodox. O altă femeie, în vârstă de 83 de ani, crede că doar niște copii fără cei 7 ani de acasă ar fi putut face un asemenea lucru.

„Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Sau să aud de aşa ceva. Nici nu pot să înţeleg de ce ar fi făcut asta. Am 83 de ani şi nu am mai auzit aşa o prostie, să spânzuri păsări”, a spus un bătrân din Corni.