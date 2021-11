Lumea cercetătorilor este în plină vervă. În Botswana, cercetătorii au descoperit un mineral care nu ar trebui să existe la suprafața Pământului. Davemaoitul a fost găsit în interiorul unui diamant dintr-o mină din statul african Botswana.

Mineralul davemaoit descoperit în Botswana

Mineralul despre care vorbim, denumit davemaoit, a fost dezgropat ultima dată în urmă cu zeci de ani în Botswana, în mina Orapa, cea mai mare mină de diamant în aer liber din lume. Oliver Tschauner, geochimist la Universitatea din Nevada, Las Vegas, și colegii săi au studiat davemaoitul și alte minerale prinse în diamantele de la mare adâncime, potrivit rezultatelor publicate în revista Science. Tschauner a numit acest mineral după Ho-kwang „Dave” Mao, un om de știință care a făcut multe descoperiri de pionierat în geochimia și geofizica de înaltă presiune.

Davemaoitul este format în principal din silicat de calciu, dar poate avea izotopi radioactivi de uraniu, toriu și potasiu, care generează multă căldură în porțiunea inferioară a mantalei terestre, potrivit revistei. Davemaoitul face parte din grupul de minerale care ajută la gestionarea modului în care căldura se deplasează și parcurge ciclurile în adâncul Pământului. De obicei, davemaoitul poate exista doar la presiuni ridicate care se găsesc în mantaua inferioară, însă mineralul a supraviețuit în interiorul unor pete găsite în diamant.

„Rezistența diamantului este cea care menține incluziunile la presiune ridicată”, a declarat Tschauner pentru Live Science.

Asociația Internațională de Mineralogie a aprobat numele davemaoitului anul trecut și l-a salutat ca fiind al doilea mineral de înaltă presiune numit după Mao. Davemaoitul este unul dintre cele trei minerale principale din mantaua inferioară a Pământului și reprezintă între 5% și 7% din materialul din mantaua terestră, a declarat Tschauner pentru Live Science.

O altă formă de CaSiO3, cunoscută sub numele de wollastonit, se găsește în mod obișnuit în întreaga lume, dar davemaoitul are o structură cristalină care se formează numai sub presiune și la temperaturi ridicate în mantaua Pământului, în principal în stratul solid al planetei noastre, prins între nucleul exterior și crustă.

Davemaoitul ar putea fi un mineral bogat

De mult timp se bănuiește că davemaoitul ar putea fi un mineral bogat și important din punct de vedere geochimic în mantaua Pământului. Cu toate acestea, oamenii de știință nu au găsit niciodată până acum dovezi directe ale existenței sale, deoarece se descompune în alte minerale pe măsură ce se deplasează spre suprafață și presiunea scade.

Cu toate acestea, diamantul de analiză din Botswana care a fost format în mantaua la aproximativ 660 km sub suprafața Pământului, a dezvăluit o mostră de davemaoit intactă prinsă în interior. Mineralul s-a apropiat de suprafața pământului în interiorul unui diamant dur, așa că a fost excavat.

Societatea Internațională de Mineralogie a confirmat că davemaoitul este un mineral nou. „Descoperirea davemaoitului a fost o surpriză”, a declarat pentru Live Science mineralogistul Oliver Tschauner de la Universitatea Nevada din Las Vegas. El și colegii săi au descoperit o mostră de davemaoit folosind o tehnică cunoscută sub numele de difracție de raze X sincrotronică, care focalizează un fascicul de raze X de mare energie în anumite locuri din diamant cu o precizie microscopică.

„Măsurând unghiul și intensitatea luminii care se întoarce, oamenii de știință pot decodifica ceea ce se află în interior”, a declarat Tschauner. El a adăugat că proba de davemaoit din diamant avea doar câțiva micrometri (milionimi de metru) în dimensiuni, astfel că tehnici de eșantionare mai puțin eficiente ar putea să o rateze.

Se crede că davemaoitul joacă un rol geochimic important în mantaua Pământului. Oamenii de știință susțin că mineralul ar putea conține și alte oligoelemente, inclusiv uraniu și toriu care eliberează căldură prin dezintegrare radioactivă.

Tschauner spune că davemaoitul poate, prin urmare, să contribuie la generarea unei cantități semnificative de căldură în manta. Descoperirea davemaoitului arată că diamantele se pot forma mai adânc în mantaua Pământului decât se credea până acum.