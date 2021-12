Descoperire de senzație în Anglia. Au trăit acum 220.000 de ani și sunt bine conservați

Un cuplu a făcut una dintre cele mai extraordinare descoperiri arheologice din istoria Angliei. Neville și Sally Hollingworth, vânători de fosile, au dat peste mamuți foarte bine conservați într-o carieră din nordul orașului Swindon, Mare Britanie. Cei doi și-au dat seama imediat de amploarea descoperirii lor și au chemat arheologi în ajutor, care au dezgropat în scurt timp cinci mamuți din era glaciară într-o stare extraordinară de conservare.

Descoperire uluitoare în Marea Britanie

Experții care au dezgropat cimitirul de mamuți vechi de 200.000 de ani spun că este „una dintre cele mai mari descoperiri ale erei glaciare din Marea Britanie, din ultimii ani”. Arheologii au găsit rămășițele a cinci animale, inclusiv doi adulți, doi tineri și un copil, într-o carieră de lângă Swindon. Săpătura a început după ce doi vânători pasionați de fosile au zărit un topor de mână din era Neanderthal.

Oamenilor nu le-a venit să creadă peste ce au dat în pământ

Descoperirea cuplului a fost atât de remarcabilă încât celebrul David Attenborough și profesorul de biolog evoluționist Ben Garrod vor prezenta un documentar BBC One despre asta – Attenborough and the Mammoth Graveyard – care va fi difuzat pe 30 decembrie. Pe lângă mamuții înșiși – doi adulți, doi tineri și un copil – despre care se crede că au 220.000 de ani, ei au găsit și elani uriași, creaturi minuscule, precum gândaci și melci, chiar și semințe, polen și fosile de plante, precum și unelte umane, cum ar fi un topor.

„Aceasta este una dintre cele mai importante descoperiri din paleontologia britanică”, a precizat Ben Garrod.

Cimitir de mamuți care au trăit acum 220.000 de ani

Dacă un os de mamut apare adesea, găsirea unor astfel de schelete complete este „incredibil de rară”, a mai declarat expertul.

„Acolo unde acești mamuți zac în pământ este exact locul în care au murit acum un sfert de milion de ani, lângă lucruri incredibile, precum unelte de piatră și melcii pe care i-au călcat în picioare. Avem dovezi despre cum era peisajul. Știm ce plante creșteau acolo. Lucrurile mici dezvăluie cu adevărat contextul acestor giganți emblematici. Este o privire înapoi în timp. Este incredibil de important pentru a înțelege modul în care schimbările climatice afectează în special mediile, ecosistemele și speciile”, a completat Lisa Westcott Wilkins, de la DigVentures.

Ce altceva s-a mai găsit în același loc

Sally și Neville au trebuit să predea site-ul către DigVentures, când amploarea a ceea ce au găsit a devenit evidentă. La spectacol a aparticipat și Sir David Attenborough. Rămășițele descoperite aparțin unei specii de mamut de stepă, un strămoș al mamutului lânos. Tot în acest sit s-au mai găsit aripi delicate de gândac și cochilii fragile de melci de apă dulce, precum și unelte de piatră.

„Inițial, speram să găsim fosile marine dar, în schimb, să găsim ceva atât de important a fost un adevărat incredibil. Și mai bine decât atât este să-l vezi transformându-se într-o săpătură arheologică majoră. Nu am putea fi mai mulțumiți că ceva ce am descoperit va bucura atât de mulți oameni”, a dezvăluit unul dintre soți, notează BBC.

Documentar marca David Attenborough despre acest subiect

Cercetările continuă, pentru a putea înțelege de ce au fost găsiți atât de mulți mamuți într-un singur loc și dacă aceștia au fost vânați de strămoșii noștri. Descoperirea va fi prezentată într-un documentar BBC One, ce urmează să fie difuzat pe 30 decembrie.