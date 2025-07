Derapajul lui Radu Banciu după moartea lui Felix Baumgartner. Cum a numit-o pe Mihaela Rădulescu: „Nu e o parașută”

Un videoclip distribuit pe platformele de social media a creat revoltă în rândul multora. Oamenii nu au ezitat să taxeze derapajul lui Radu Banciu după moartea lui Felix Baumgartner. Prezentatorul a făcut câteva comentarii controversate la adresa Mihaelei Rădulescu.

Radu Banciu, comentariu nepotrivit

În mediul online circulă, de câteva zile, ceea ce pare a fi un fragment dintr-o emisiune prezentată de Radu Banciu. Acesta urmărește o înregistrare video în care apare Mihaela Rădulescu ajutându-l pe partenerul său, Felix Baumgartner, cu echipamentul. Melodia de pe fundal este una celebră – „Perfect”, interpretată de Ed Sheeran – alegerea fiind văzută drept o declarație de dragoste făcută de regretatul sportiv pentru partenera sa de viață.

La un moment dat, versurile spun „I have faith in what I see, now I know I have met/ An angel in person” („Am încredere în ceea ce văd, acum știu că am întâlnit/ Un înger în persoană”), moment în care Radu Banciu spune: „Un înger, un înger am crezut că e, nu o parașută. Ăsta e un înger, nu o parașută. Da, un îngeraș.”

Cuvintele alese de prezentator, ce pot avea un dublu sens, au fost taxate de mulți internauți:

„wow…ai castiga orice limbo ca mai jos de atat nu s-ar duce nimeni…nu sunt simpatizanta mihaela dar macar acum nu mi-as permite sa zic ceva”, „Banciule! Ce ne facem cu tine?”, „Ești praf”, „Nu mai fi tu judecător la sluga altuia.Rușinos, îți bați joc de durerea unei femei .Vezi că Dumnezeu întârzie dar nu rămâne dator”, „Un om mic” – sunt doar câteva dintre mesajele din secțiunea de comentarii.

Felix Baumgartner, victima unui accident tragic provocat de o cameră video prost fixată?

Celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner a murit în urma unui accident de parapantă, provocat, potrivit primelor concluzii, de o cameră de filmat montată necorespunzător. Aparatul s-ar fi desprins în timpul zborului și a lovit elicea parapantei motorizate, cauzând prăbușirea aparatului.

Informațiile publicate de cotidianul italian Il Resto del Carlino și preluate de ziarul elvețian Blick arată că primele analize ale epavei indică o defecțiune mecanică produsă de acest echipament video montat instabil. În urma impactului, Baumgartner a suferit o fractură severă a părții inferioare a coloanei vertebrale, precum și o leziune gravă a măduvei spinării.

Contrar speculațiilor apărute în presa italiană, care sugerau că sportivul ar fi murit în aer, procurorul Raffaele Iannella a declarat pentru publicația germană Bild că: „Din ceea ce știm până acum, Felix Baumgartner a murit în urma impactului.”

Accidentul s-a produs pe 17 iulie, în Porto Sant’Elpidio, o stațiune de pe coasta Adriatică. Parapanta s-a prăbușit în apropierea unei piscine a unui hotel, iar o angajată a unității a fost rănită la gât de resturile desprinse în urma coliziunii.

Baumgartner, în vârstă de 56 de ani, era partenerul de viață al vedetei de televiziune Mihaela Rădulescu și a devenit cunoscut la nivel mondial în 2012, când a realizat un salt istoric din stratosferă, de la o altitudine de peste 36 de kilometri. Tragedia sa pune capăt unei cariere remarcabile în sporturile extreme.