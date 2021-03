Derapaj vulgar în Parlament. Un membru AUR, limbaj de mahala în fața politicienilor: e fără precedent

În lumea politică dezbaterile sunt, în general, bazate pe argumente pro și contra. Dar, uneori, poate din exces de zel și din prea multă patimă, se ajunge și la împârțit de pumni. Sunt cunoscute celebrele bătăi din Parlamentul din Ucraina, dar am trăit noi românii să vedem asta și în Parlamentul României. Este vorba de încăierarea dintre deputatul AUR Dan Tănasă și deputații USR, Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean. La un pas de bătaie pe holurile Camerei Deputaților!

Astăzi a fost o zi grea atât în plenul Camerei Deputaților, cât și pe holurile camerei. Extremismul a ajuns la cote înalte pe holurile Parlamentului României, vinovații fiind deputații AUR. Totul ar fi plecat de la o conferință de presă. Respectiva conferință trebuiau să o susțină Vice-Premierul Dan Barna și Ministrul Justiției, Stelian Ion.

La un pas de bătaie pe holurile Camerei Deputaților. După ședința din plenul Camerei Deputaților, unde au fost prezenți și cei doi membrii USR, presa aștepta declarațiile acestora pe marginea unor decizii prvind Justiția din România.

Numai că ceea ce se dorea a fi un dialog cu presa a degenerat într-un protest susținut de deputații AUR, în frunte cu deputatul Dan Tănasă. Deputatul AUR Dan Tănasă, împreună cu ai săi colegi, au început să strige și să-i acuze pe cei doi.

Lucrurile au degenerat, iar declarațiile celor doi membri USR au fost acoperite de protestele dure ale deputaților AUR. În ajutorul lui Dan Barna și al colegului de partid au venit și alți deputați USR, iar totul era cât pe-aci să se transforme într-o adevărată încăierare.

Conform informațiilor, deputatul AUR Dan Tănasă a început să-i jignească pe cei prezenți, din partea USR. Acesta s-ar fi năpustit asupra lui Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean, deputații USR, veniți la fața locului. Totul a generat și s-a ajuns la un pas de bătaie pe holurile Camerei Deputaților.

Lucrurile au degenerat și mai rău, furia deputatului AUR Dan Tănasă îndreptându-se, ulterior, spre celălalt deputat USR, Ionuț Moșteanu

”Ești un zero barat. Ești un zero barat. Am acasă Moșteanule, șosete găurite care-s mai valoroase decât tine. N-ai făcut absolut nimic în viața ta. Te-ai trezit deputat. Nu mai vorbi tu de George Simion. Tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum!”