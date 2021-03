Dan Barna e primul candidat pentru alegerile prezidențiale din 2024. Anunțul președintelui USR-Plus

Președintele USD-PLUS a făcut anunțul! Dan Barna e primul candidat pe listele alegerilor prezidențiale din anul 2024. Ai mai jos mai multe detalii!

Alegeri prezidențiale 2024: Dan Barna, primul candidat pentru alegerile prezidențiale

Au fost anunțați deja primii candidați din cadrul alegerilor prezidențiale din 2024! Dan Barna fură startul și se pregătește intens pentru cursa acerbă care va urma peste trei ani.

Vicepremierul a declarat că primul pas este acela de a candida la președinția partidului rezultat din fuziunea USR-PLUS. Întrebat despre candidatura sa, oficialul a spus că va face asta „cum este și firesc”, arată g4media.ro.

„USR-ul a ajuns la guvernare și sunt cel care a tras pentru asta, am reușit să facem acea alianță împreună cu colegii de la Plus și apoi să facem și fuziunea astfel încât să fim o forță relevantă în politica actuală.

Asta ne-a adus la guvernare și este un proiect în care cred, este un proiect pentru care am muncit foarte mult și este un proiect care consider că mai are perspectivă de creștere și dezvoltare și tocmai de aceea vreau să duc mai departe acest proiect”, a mai susținut acesta.

De asemenea, a declarat și că aceasta este o decizie pe care o să o ia cu colegii săi de partid la momentul apropiat evenimentului, iar dacă Guvernul în cauză va performa și va face acele reforme de care are nevoie și pe care le-a dorit este evident că va fi și acesta într-o poziție bună în ochii colegilor pentru candidatura la prezidențiale.

Declarații relevante din fragmentul pe teme politice:

-USR este un proiect pentru care am muncit foarte mult și este un proiect care consider că mai are perspectivă de creștere și dezvoltare și tocmai de aceea vreau să duc mai departe acest proiect. Deci da, voi candida la președinție cum e și firesc.

-Dacă acest Guvern va performa și va face acele reforme de care avem nevoie și pe care le-am dorit, evident că și eu voi fi într-o poziție bună, în ochii colegilor, pentru o candidatură la prezidențiale. Dacă acest guvern nu va performa și nu va obține rezultatele așteptate, evident că și șansele mele vor fi ceva mai reduse.Despre Dominic Fritz, potențial candidat la prezidențiale în 2024. Dacă dorește să participe la această cursă, nu văd nici o problemă. Asta vă spun. Dominic, ca și ceilalți colegi primari, colegi ministri sau cei din Parlament, sunt toți o ameni care pot să-și asume și au anvergura de poziții de candidatură ale partidului. Dominic este unul dintre oamenii de la care, pe termen lung, eu am așteptări foarte mari, în ce privește anvergura. Este un primar valoros, este un om competent, este un om cu charismă, deci are, repet, la fel ca mulți alți colegi din USR și din PLUS, viitorul în față.