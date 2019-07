Derapaj fără precedent la Trinitas, radioul Patriarhiei Române: ”Poate este un viol la care s-a consimțit!”

Răspunsurile unui preot invitat la postul de radio Trinitas te lasă cu gura căscată. Cuvintele sale fac înconjurul României și, din păcate, sunt alarmante. O gândire departe de realitate și moralitate.

„Vă rog să rețineți, sunt rarisime cazurile când violul se soldează cu graviditate. Când se soldează cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie că este vorba de un viol la care ai consimțit și care ți-a plăcut să se repete, fie că te-ai găsit în imposibilitatea de a face de așa manieră încât celulele germinale care sunt pe punctul de a se întâlni, să se și întâlnească și să fie fertilizat oul”, a spus preotul unei ascultătoare la postul de radio Trinitas, care aparține Patriarhiei.

Unul dintre răspunsurile în cauză vizau un caz discutat în CNA. Alte afirmații ale preotului erau legate de relațiile intime fără protecție. De asemenea, a mai comentat și o relație dintre o tânără cu un musulman.

„Aaa, vai de noi! (…) Doamnă, eu v-aș da două răspunsuri. Înainte de toate, rugați-vă…… rugați-vă la Dumnezeu ca fata dumneavoastră să termine cu această relație. Tânărul respectiv este de altă religie dar, credeți-mă, eu, ca român, gândindu-mă la istoria de 500 de ani în care românii au stat sub turci, am, doamnă, îmi pare rău c-o spun, am mari rezerve față de anumite forme de intimitate cu anumite persoane. Vă rog să rețineți că, în Islam, femeia este considerată o lighioană care nu face altceva decât plăcere bărbatului, cât acest bărbat este capabil să aibă asemenea plăcere. În Islam, femeia este gândită ca o ființă fără suflet. Bine ar fi, mi-aș dori din tot sufletul să știu că fata dvs. a găsit un român pe care să-l iubească, cu care să facă o casă, cu care să facă copii”

Vasile Răducă