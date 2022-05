Dependența lui Florin Busuioc care a fost la un pas să îl ucidă: „Am căzut, am zis asta și am căzut”

S-a aflat care este dependența lui Florin Busuioc, care a fost la un pas să îl omoare. Florin Busuioc, celebrul prezentator de la rubrica meteo de la PRO TV, a spus după foarte mult timp ce anume i-a cauzat infarctul. După ce această dependență aproape că l-a omorât, Florin Busuioc a renunțat la viciu și spune că este cu totul alt om.

Florin Busuioc a suferit, în urmă cu mai mulți ani, un infarct care ar fi putut să îi fie fatal. Prezentatorul meteo este convins că stilul de viață nesănătos a dus la acest infarct. Prin stil de viață nesănătos, prezentatorul meteo s-a referit în special la fumat. El a dezvăluit astfel că fuma foarte multe țigări, în fiecare zi, alături de multe cafele și mult prea puțină odihnă.

Fumatul, susține Florin Busuioc, este unul dintre factorii principali care l-au dus la infarct. Celebrul actor și prezentator TV precizează că a fost cu adevărat dependent de tutun.

„După spectacol am zis că mă duc să fumez o țigară….și m-am dus să fumez o țigară. Și când m-am întors de la țigară…i-am zis lui Dragoș: bă, nu mă simt bine …zice: vrei să mergem la spital . Zic: cred că ar trebui. Era pentru prima oară când eu voiam la spital.

Am căzut, am zis asta și am căzut. Am vrut să mă sprijin de un scaun, am dat pe lângă el și am căzut de tot… Norocul meu a fost că lângă mine se afla și Bogdan Talașman, care mi-a făcut resuscitare imediat. Mi-a făcut masaj și în 6 secunde mi-a trimis oxigen la creier”, a povesit Florin Busuioc experiența prin care a trecut, în emisiunea lui Cătălin Măruță.