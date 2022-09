Denise Rifai şi-a pus în dificultate invitatul. Sorin Grindeanu nu se aştepta: „Asta e o întrebare grea”

Denise Rifai l-a pus în dificultate pe Sorin Grindeanu în emisiunea pe care o moderează la Kanal D. Întrebarea adresată de prezentatoarea de televiziune sâmbătă seară, 24 septembrie, în cadrul interviului cu politicianul PSD a deschis portița speculațiilor. Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură reacția fostului șef de Guvern care a determinat sute de mii de români să iasă în stradă pentru a protesta.

Ministrul Transporturilor din Guvernul condus de Nicolae Ciucă a participat sâmbătă, 24 septembrie, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Relaxat și cu zâmbetul pe buze, Sorin Grindeanu a încercat să răspundă la fiecare întrebare care i-a fost adresată. Totul până în momentul în care moderatoarea de televiziune l-a pus în dificultate.

Viceprim-ministrul a fost întrebat ce face, de fapt, în politică. Întrebarea lui Denise Rifai a lăsat loc telespectatorilor să facă diverse speculații sau să își exprime opiniile cu privire la interesele pe care fostul premier le-ar avea, de fapt. Mai ales în circumstanțele în care acesta a semnat Ordonanța 2013, care a scos sute de mii de români în stradă pentru a protesta.

De altfel, chiar Sorin Grindeanu a recunoscut că întrebarea care i-a fost pusă a fost dificilă. Denise Rifai a făcut referire în cadrul comentariului său la mai multe caracterizări pe care oameni apropiați ai politicianului i le-ar fi făcut. Printre altele, a fost vorba despre anumite calități atipice autorităților politice din vremurile actuale.

La întrebarea „Ce face Sorin Grindeanu în politică?”, ministrul social-democrat a vorbit mai întâi despre începuturile sale în acest domeniu. Politicianul a spus că a intrat în politică de foarte tânăr, în anul 1996, când era student.

„Asta e o întrebare cu adevărat foarte, foarte grea. În 1996 am intrat în politică. Eram student. În 1996, la trei zile după ce Convenția Democrată a câștigat alegerile. Emil Constantinescu a câștigat alegerile prezidențiale în turul II în fața domnului Ion Iliescu.

La trei zile după, am mers și m-am înscris în PDSR la acea vreme. De ce? Pentru că sunt om de Stânga. Pentru că așa am votat și înainte de ’96, cu partidele de stânga. Pentru că am simțit că singurul partid de stânga în 1996 era PDSR, deși PD făcea parte din internaționala socialistă, dar nu avea nicio legătură.

M-am dus în partidul pe care eu l-am considerat de Stânga, modern, cu valori europene. Sigur că politica de fiecare dată îți dă, mai ales în partea de început, de multe ori impulsul să renunți, pentru că ai foarte multe dezamăgiri, ți se pare că nu ești ascultat, dar dacă te ții de un anumit plan, reușești. Și de ce intri în politică?

Ca să încerci să-ți impui anumite viziuni, anumite proiecte pentru cetățenii români sau dacă ești primar, pentru localitatea respectivă sau pentru județul respectiv. Am 26 de ani în politică, sunt destul de hârșâit în ale politicii”, a răspuns Sorin Grindeanu la întrebarea pe care i-a adresat-o Denise Rifai.