Denise Rifai a făcut câteva schimbări pentru telespectatorii noii sale emisiuni. Pentru a-i întâmpina așa cum se cuvine, după ce a schimbat „casa”, a ales să facă ceva și în privința imaginii sale. Cum arată acum cunoscuta jurnalistă și cu ce detalii vine despre noul proiect la cârma căruia va fi?

Când în viața unei femei se petrec multe schimbări, imaginea sa clar e pe cale să devină și ea alta! Denise Rifai vine într-o nouă formulă, la Kanal D, însoțită de fanii care-i rămân fideli chiar și în altă emisiune acum. După demisia de la Realitatea Plus au curs ofertele pentru jurnalistă, dar nimic nu a mulțumit-o. A așteptat ce a așteptat până când turcii de la Kanal D i-au oferit un contract pe care l-a acceptat imediat. Noua emisiune a jurnalistei nu va fi departe de proiectele în care am regăsit-o cu toții până acum.

Aceasta urmează să arate telespectatorilor ceea ce au văzut până acum, dar totul într-o manieră mult mai compelxă și mai sofisticată, a detaliat prezentatoarea de televiziune. Pentru că trebuie să se conformeze noului scenariu, Denise a renunțat la șuvițele-i blonde și a abordat un look mult mai compact și definit vopsindu-se într-o nuanță de ciocolatiu închis care duce mult spre culoarea sa naturală. Vedeta a dezvăluit că se simte iubită de public și că este foarte important ca o femeie să-și păstreze feminitatea și să fie mereu dulce. „Eu așa sunt”, a subliniat aceasta, care deși pare o fire dură, categorică și pe alocuri rece, în realitate este caldă cu invitații săi, mai cu seamă cu prietenii apropiați și familia.

Show-ul pe care urmează să-l modereze este tot sub forma unei dezbateri în cadrul căreia sigur vom regăsi mulți politicieni. Provocarea Denisei Rifai vine în rândul publicului țintă care diferă de cel de la Realitatea Plus față de cel de la Kanal D.