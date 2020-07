Denise Rifai, reacție după ce Băsescu a anunțat candidatura. “Iarna nu-i ca vara”

Denise Rifai vine cu o primă reacție publică după ce Traian Băsescu a anunțat candidatura. Ce spune cunoscuta prezentatoare de televiziune despre decizie fostului șef al statului?

Cunoscuta prezentatoare de televiziune vine cu o reacție publică în privința veștii noi care a făcut vâlvă în toată țara. Totul a plecat de la oferta primită de profesorul Alexandru Rafila de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Președintele Societății Române de Microbiologie a declarat în cursul zilei de vineri că a refuzat opțiunea primită din partea partidului Pro România.

Jurnalista a analizat situația și a ajuns la concluzia că Băbsescu „are chiar toate șansele să rupă voturi de la absolut toți candidații.” Denise Rifai a subliniat că dacă Traian Băsescu ar decide să se înhame la acest drum ar avea o șansă mare ca acesta să devină primarul Capitalei.

„Asta inseamna ca Victor Ponta va trebui sa candideze El insusi, cu toate riscurile aferente, pentru a putea intari scorul partidului pentru alegerile parlamentare. Daca Ponta candideaza, multi din votantii PSD il vor prefera Gabrielei Firea. Asta inseamna ca votul pe stanga se va imparti aproape in mod egal intre cei doi. Pe dreapta, pe Nicusor Dan nu l voteaza pnl istii. Chiar daca il sprijina in teorie. Nu l voteaza pentelru ca nu e al lor. Se pare inca ca pe Nicusor nu l voteaza nici usristii; practic, usristii il sprijina doar in masura in care sunt antiBarna. ( nota bene: Barna in sine nu l sprijina pe ND de teama ca acesta ii va lua partidul in eventualitatea unei victorii la Capitala). Daca in cursa pentru PMB se inscrie Traian Basescu, facem pariu ca are sansa lui, si una importanta chiar, sa devina din nou Primar ????! Culmea e ca Basescu are chiar toate sansele sa rupa voturi de la Absolut toti contracandidatii si, in plus, sa mobilizeze electorat nou sa vina la vot; un vot asa, de amorul artei si de dragul unui joc politic total resetat”

Denise Rifai