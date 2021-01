Denise Rifai, previziune sumbră pentru România: ”Ne prăbuşim. Mi-e milă, e prăpăd”

Denise Rifai a venit cu un punct de vedere pe contul ei de Facebook, ca urmare a celui de-al doilea incendiu produs într-un spital de stat, cel dintr-un pavilion COVID, de la Institutul ”Matei Balș”.

Denise Rifai, reacție în urma incendiului de la ”Matei Balș”. Previziune sumbră pentru România

„Numai vorbe goale, peste tot! Vorbe goale si multe, tata, Muuulte! Ce s a intamplat la Bals e imaginea reala a acestei Romanii, atat de carpite si atat de furate! E prapad in Romania! E prapad! Mi-e mila de medici si de asistente si de noi, toti cei care le ajungem, mai devreme sau mai tarziu, pacienti! E o jale generalizata si asa e, in absolut toate sectoarele! Nimeni, absolut nimeni, din toti cei care au condus ( la vedere sau din umbra ) Romania pana acum, nu are nicio scuza.

Doar au furat si si-au vazut de bucuriile lor temporare! In spate si in urma lor a ramas doar ce se vede. Acest mare prapad!

Culmea e ca sunt foarte multi oameni de calitate in tara asta! Sunt atat de multi oameni de omenie in jurul nostru incat eu chiar nu pot sa inteleg ecartul acesta, intre Tara si popor si intre popor si politicienii ei.

Iar partea, cu adevarat trista, e ca eu nu vad solutia! Dar, daca nu se schimba nimic si vom ramane tot asa, nu o sa mai avem chiar de nici unele! Doar o tara prabusita, pe noi! De la atata furt si coruptie. Si nu sunt vorbe mari sau goale. E adevarul trist. Si da, coruptia ucide tot! Chiar tot!”, a scris prezentatoarea Kanal D pe Facebook.

Incendiu devastator la ”Matei Balș”

Un incendiu devastator a avut loc în dimineața zilei de 29 ianuarie, la spitalul de boli infecțioase ”Matei Balș” din București. Trei persoane au fost găsite carbonizate și, la scurt timp după manevre de resuscitare, și a patra persoană a rămas fără suflare. Bilanțul deceselor este în creștere, numărul total ajungând astăzi la 7 morți. 53 de pacienți au fost transferați la mai multe spitale din Capitală. 11 la Spitalul Sfântul Ioan, 5 la Spitalul Universitar și 6 la Spitalul Elias. O anchetă a fost deja declanșată. Fostul manager al spitalului, Adrian Sterinu Cercel, a declarat că pacienții bolnavi de COVID-19 morți erau în stare medie spre severă și aveau nevoie de oxigen suplimentar.