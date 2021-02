Denise Rifai, în culmea fericirii! Vedeta Kanal D le-a dat vestea cea mare fanilor

Denise Rifai le-a oferit un anunț mult așteptat fanilor. De ce cunoscuta prezentatoare este acum în culmea fericirii? Vedeta de la Kanal D a dat vestea prin cadrul unui mesaj pe rețelele de socializare.

Denise Rifai e în culmea fericirii. Ce anunț le-a dat fanilor?

Denise Rifai se bucură pentru rezultatele muncii sale. Noua emisiune la cârma căreia se află este pe placul românilor, lucru care se vede din audiențele înregistrate. Fericirea a fost mare doar pentru unii dintre fani care au felicitat-o pentru munca depusă și pentru echipa din spatele său.

„Un nou Regal de Audiente aseara! 4,4 pct rating, 15,5 share si 1,5 mil telespectatori la minutul de aur! Aseara, noi, echipa #40intrebari, aici la #KanalD am fost, din nou, NUMARUL 1 IN PREFERINTELE DVS! Multumesc! Va Iubesc ! Si la cat mai mult! ❤️”, a fost mesajul celebrei prezentatoare de televiziune.

Din păcate, mulți din tabăra cealaltă o condamnă pentru alegerea invitatului din recenta ediție – Vali Vijelie. O mare parte din urmăritorii moderatoarei i-au spus ironic faptul că e potrivit momentul și pentru Nuțu Cămătaru, mai cu seamă că una din întrebările primite în platou de manelist a inclus și numele interlopului.

Scandal între fani: „Ai ajuns să te lauzi cu asta…”

„Denis Rifai sa ajungi sa te lauzi ca ai facut audienta mare cu o asemenea emisiune submediocra arunci esti cu mult sub valoarea invitatilor tai Hai fratilor sa ne bucuram si sa o aplaudam pe Rifai ca a facut reting pe seama prostiei. Sa-ti fie rusine obrazului pentru lauda de sine”,

„Draga Denise, cu asa o audiență imi dau seama de ce treburile merg atat de prost in tara asta.. .! Nu stiu daca te mai păstrez in lista mea de preferați….. Uneori sunt doar curioasă sa vad pana unde poti sa cobori…dar cred ca mai mult de atat…n-ai unde! Esti …preș..!”, „Il așteptăm in emisiunea d-voastră si pe Nuțu Cămătaru ! O zi bună să aveți !”, au fost doar câteva din comentariile internauților înverșunați de alegerea echipei din spatele emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” asupra invitatului recent.

Moderatoarea a rămas fără cuvinte