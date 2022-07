Denise Rifai a încins atmosfera pe străzile din Capitală. Cele mai hot imagini cu prezentatoarea TV

Denise Rifai este una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din țară. Fanii săi apreciază mereu ținutele impecabile și felul în care se prezintă în fața telespectatorilor când ia interviuri invitaților emisiunii sale, difuzate de Kanal D. Moderatoarea este foarte minuțioasă și ține cont de multe reguli când apare pe ecrane. În timpul liber, însă, preferă să respire. În ultima sa apariție, Denise Rifai a încins atmosfera pe străzile din Capitală.

Denise Rifai arată impecabil la cei 36 de ani pe care îi are. Prezentatoarea de televiziune a fost dintotdeauna admirată de fanii săi atunci când a apărut pe ecrane, însă nici în timpul liber nu pare că-i dezamăgește. Deși românii sunt obișnuiți să o vadă îmbrăcată formal, dar totuși foarte elegant, Denise Rifai îmbrățișează un total alt stil vestimentar când iese în oraș.

Vara, celebra prezentatoare de televiziune de la Kanal D preferă ținutele lejere, mai ales atunci când iese pe stradă. Fiindcă, la muncă, se prezintă ținând cont de aceeiași termeni preciși, respectând cadrul formal. Totuși, vedeta continuă să transmită încredere chiar și când poartă articole „la limita legii”.

Cu câteva zile în urmă, Denise Rifai a fost surprinsă de către paparazzi Mediaflux.ro plimbându-se pe străzile din Capitală într-o pereche de pantaloni scurți cum probabil niciunul dintre fanii săi nu s-ar fi gândit că ar putea purta. Mai multe ipostaze în care apare Denise Rifai pot fi urmărite în videoclipul de la finalul acestui articol.

Condiția fizică și apariția excelentă a lui Denise Rifai în București nu este, însă, o întâmplare. Află în rândurile următoare care este secretul lui Denise Rifai pentru o siluetă perfectă la 36 de ani. Deși mersul la sală și sportul nu sunt o regulă în viața ei, celebra realizatoare de televiziune acordă mare atenție programului alimentar.

Știm deja cu toții că moderatoarei nu îi place să mănânce orice și oriunde, așa cum ea a dezvăluit în urmă cu mai mult timp. Există anumite locuri în București unde îi place să meargă atunci când vrea să facă cumpărături. Nu se abate niciodată de la regulile pe care și le-a impus să le respecte, atunci când vine vorba despre sănătatea ei.

„Nu îmi place să gătesc. Nu mănânc oriunde, am niște locuri în care merg sau îmi iau mâncare de acasă. Am un mare respect pentru mâncare pentru modul cum e preparată. Orice om dacă e atent la ce mănâncă și își impune niste limite și face puțină mișcare, atunci e ok.