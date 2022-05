Secretul lui Denise Rifai pentru o siluetă perfectă la 36 de ani. Ce nu face niciodată

Denise Rifai arată spectaculos la 36 de ani. Prezentatoarea de televiziune face totuși sacrificii pentru o asemenea siluetă. Ea are mereu o imagine impecabilă, este atentă la fiecare apariție și ține cont de câteva reguli în privința imaginii sale. Ce face special pentru a se menține în formă și care este principiul cel mai important pentru felul în care arată? ,,Eu am perioade când fac sport și perioade când nu fac. Depinde. Nu toată viața poți să te duci și la sport”, a mărturisit vedeta.

Cum se menține în formă Denise Rifai: ce regulă are pentru o siluetă de vis?

Denise Rifai este una din cele mai iubite prezentatoare de la noi. Fanii apreciază mereu ținuta ei impecabilă și modul în care se prezintă în fața invitaților săi.

Moderatoarea de la Kanal D este extrem de atentă la felul în care arată și ține cont de multe reguli atunci când vine vorba despre imaginea sa.

Ea și-a dezvăluit secretele recent. Cei care o iubesc abia așteptau să afle ce face pentru a se menține în formă și care sunt regulile pe care le respectă în acest sens.

Cea din urmă a recunoscut faptul că are câteva lucruri pe care le are în vizor când vine vorba despre alimentație, iar mersul la sală nu este chiar o obișnuință. Cu toate astea, în perioadele în care este atentă la programul sportiv, atunci are grijă și la mesele de zi cu zi.

Vedeta a subliniat că nu iubește să gătească și nu mănâncă oriunde. Prezentatoarea are anumite locuri în oraș de unde își cumpără produsele preferate, dar dacă nu face asta preferă să își ia masa preparată în casă. Bruneta a subliniat că are un respect deosebit pentru modul în care sunt preparate alimentele.