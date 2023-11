Denisa Nechifor, dezvăluiri despre despărțirea de Adi Cristea. De ce nu i-a cerut pensie alimentară: „Nu am regrete” VIDEO EXCLUSIV

Ultima zi a lunii noiembrie a adus-o în platoul Play Talk pe nimeni alta decât Denisa Nechifor. Mamă dedicată, femeie de afaceri de succes, vedeta și-a deschis sufletul, vorbind despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa – despărțirea de Adi Cristea, bărbatul care i-a dăruit un copil. De ce nu i-a cerut pensie alimentară fotbalistului.

Este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țară, dar și una dintre cele mai discrete. A trăit o frumoasă poveste de dragoste, din care a venit pe lume un copil superb, ce îi aduce zi de zi fericire în suflet și îi dă motive de mândrie.

Denisa Nechifor a acceptat invitația Rebekăi Pascu, ea fiind invitata celei mai recente ediții a emisiunii Play Talk. Vedeta a vorbit sincer și deschis despre un moment dificil din viața ei, despărțirea de Adi Cristea. Au încercat să își salveze relația, însă și-au dat seama că nu sunt compatibili, așa că au decis să pornească pe drumuri separate.

„Sunt super empatică dacă îmi place de om, dar altfel sunt foarte rece şi dură. Nimic nu mă mişca. Cred că dacă o relaţie s-a încheiat aşa trebuie să rămână. Nu sunt de acord cu relaţiile de prietenie după, cine reuşeşte să facă asta foarte bine…

Prima despărţire de Adi a venit din cauza faptului că eu eram la Iaşi şi nu voiam să vin în Bucureşti. Am venit până la urmă, eu am rămas însărcinată. Dar nu a mers. Am încercat, dar nu a fost să fie şi ne-am zis „La revedere!”. Amândoi am luat decizia, nu doar eu. Nu sunt genul de femeie care să ţină un bărbat lângă ea pentru copil . Când devii mamă, şi eu eram destul de tânără, acela este momentul în care te gândeşti la viitor şi îţi dai seama că ai în mâinile tale o viaţă pe care trebuie să o construieşti. Atunci când vezi că nu poţi face asta alături de omul de lângă tine nu are rost… Nu am regrete legate de asta.”