Motivul pentru care vacanțele au fost “limitate” anul acesta pentru Denisa Nechifor! „Vara a fost sacrificată” EXCLUSIV

După cum știm, Denisa Nechifor este pasionată de călătorii, căci ori de câte ori o vedem pe rețelele de socializare, vedeta se afișează în ipostaze incendiare din diferite destinații. În general, Denisa este destul de discretă cu viața ei personală, astfel nu lasă niciun indiciu pentru a se afla cine o însoțește în vacanțe. Se pare că anul acesta, vacanțele au fost „limitate”. Motivul ni l-a spus vedeta într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri.

Denisa Nechifor obișnuiește să plece ori de câte ori are ocazia, în diferite vacanțe. Vara aceasta Denisa a trebuit să facă un sacrificiu și nu a mai putut pleca, deoarece fiica sa a avut examenul de capacitate. Bineînțeles, după ce stresul examenelor a luat sfârșit, Denisa împreună cu fiica ei, Rania, au plecat împreună în vacanță. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Denisa Nechifor ne-a spus cât de stresantă a fost această perioadă atât pentru fiica ei, cât și pentru ea.

Abia pe 19 Iulie am început vacanța. Rania s-a descurcat foarte bine la examene. A intrat la unul dintre cele mai prestigioase colegii din București, sunt foarte fericită. Apoi, Rania a plecat prima oară la bunici, eu în Grecia la Mykonos. După am plecat împreună Ungaria, în Veneția, Milano și, acum, Coasta de Azur. Este vacanța Raniei, în special.”, ne-a declarat Denisa Nechifor, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

”Momentan suntem pe Coasta de Azur, la Monaco. Vara asta, jumătate a fost sacrificată în mare parte pentru că Rania a avut examenul de capacitate, am stat într-un super mare stres. Fiica mea este la învățământul de stat și am stat în stres pentru că voiam să vedem dacă intră la liceul sau colegiul pe care îl dorește.

Fiica Denisei Nechifor și a lui Adi Cristea și-a făcut părinții mândri. Rania a reușit să intre la unul dintre cele mai presigioase colegii din București. Tânăra nu a vrut să studieze la învățământ privat, ci a vrut să demonstreze că poate reuși tot ceea ce își propune și la învâțământul de stat.

“Rania a făcut grădiniță privată și apoi am decis, pentru că sunt mama singură și am vrut să fie copilul cu picioarele pe pământ, am preferat ca prima parte a școlii să o facă în sistemul de stat. Acum este în sistemul de stat, dar apoi se va muta la sistemul privat, cel puțin la facultate. Poate chiar mai devreme, dar acum a vrut să demonstrze că poate! Și sunt mândră de ea.”, ne-a mai spus Denisa Nechifor, în exclusiviatate pentru Playtech Știri.