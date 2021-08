Imagini sfâșietoare cu Denisa, tânăra trezită după trei luni de stat în comă: „O legumă distrusă în bătaie de un călău pe care îl considera iubit”

Au apărut imagini cutremurătoare cu Denisa, tânăra de 20 ani, bătută cu bestialitate de iubitul ei, în urmă cu un an. Cazul de o violență extremă a zguduit România la acel moment, apărând imagini greu de privit cu chinul la care a fost supusă fata chiar într-un spațiu public din Zalău. La aproape un an de la tragedie, tânăra trezită după trei luni de stat în comă are nevoie de ajutorul nostru pentru a avea o nouă șansă la viață.

Lăsată mai mult moartă decât vie din cauza geloziei

Denisa era o tânără care avea viața înainte până într-o seară fatidică în care iubitul ei a decis să-i schimbe cursul vieții. Într-un moment de gelozie, după o discuție în contradictoriu, acesta a început să o lovească cu pumnii și picioarele, lăsând-o în stare de inconștiență. Și pentru că acest tratament nu a fost suficient, bărbatul a luat-o pe fată la niște prieteni acasă, acolo unde a urmat o noapte cu alte bătăi.

A doua zi, atunci când a conștientizat că starea tinerei este critică, a solicitat intervenția unei ambulanțe. Medicii au transportat-o pe Denisa în stare critică, aceștia fiind rezervați cu privire la șansele de supraviețuire, fata prezentând mai multe traumatisme severe la cap.