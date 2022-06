Demisionează Edi Iordănescu de la națională? Cum a răspuns selecționerul

Demisionează Edi Iordănescu de la națională? Selecționerul care, mâine, va împlini 44 de ani, a avut parte de un debut de coșmar pe banca „tricolorilor”. O singură victorie în cinci partide și un eșec cu Muntenegru, 0-3, aseară, în Giulești, care îngroapă, practic, șansele ocupării unuia dintre primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor. Edi Iordănescu a vorbit despre eventuala sa plecare de pe banca naționalei, la finalul meciului de marți seară.

Demisionează Edi Iordănescu de la națională? Pe 25 ianuarie, tehnicianul ce antrenase ultima oară la FCSB a fost numit selecționer în locul demisionarului Mirel Rădoi. Iordănescu jr. a fost a cincea alegere a FRF, după ce nume ca Gică Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu și Ladislau Boloni n-au vrut ori n-au putut să-și asume acest rol.

Edi Iordănescu a acceptat din start „obiectivul intermediar” fixat de federație, legat de clasarea în grupa din Liga Națiunilor.

Edi Iordănescu trăiește un coșmar la această oră. Naționala are doar o victorie în șase meciuri. Aseară, în cea de-a patra partidă din Liga Națiunilor, „tricolorii” au pierdut cu 0-3, pe stadionul Giulești, în fața Muntenegrului. La ora actuală, România este pe ultimul loc în grupă, cu doar 3 puncte și cu șanse minime de a mai ocupa una din primele două poziții.

Edi Iordănescu a fost întrebat, după întâlnirea cu Muntenegru, despre eventuala sa demisie, date fiind rezultatele catastrofale de până acum. Selecționerul a dat un răspuns general, în tradiționala-i „limbă de lemn” cu care spune multe, însă doar la modul general.

Eu sunt și realist, nu doar optimist. Dar consider că această generație are potențial, pentru asta, însă, trebuie schimbate foarte multe lucruri”, a declarat Edi Iordănescu, citat de playsport.ro , la finalul partidei de aseară.

Edi Iordănescu a recunoscut că, la ora actuală, clasamentul grupei arată „urât”. El a adăugat că se simte „mic” după acest rezultat, dar n-a uitat să menționeze că are mare încredere în ceea ce poate să facă mai departe.

„Clasamentul arată urât, dar asta e realitatea. Trebuie să îl acceptăm! Nu există multe lucruri bune de extras. Trebuie să analizăm bine situația și să vedem ce avem de făcut. Am fost optimist, deși eram și realist. Am spus în mai multe rânduri că jucătorii nu aveau o stare mentală foarte bună.

M-am simţit mic, aşa cum m-am simţit şi după jocul din Muntenegru, dar este prea puţin important cum m-am simţit eu. Important este că trebuie să acceptăm realitatea, am primit confirmări dure în seara asta. Eu am mare încredere în ceea ce pot să fac, am venit determinat, am venit cu încredere. Am o putere de muncă foarte mare şi o capacitate de a mă regenera mereu”, a mai adăugat selecționerul.