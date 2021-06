Vești triste pentru telespectatorii Prima TV! O nouă demisie surpriză a șocat pe toată lumea chiar astăzi. Se pare că un cunoscut star de la postul de televiziune își dorește să facă următorul pas în carieră, așa că le-a dezvăluit urmăritorilor săi că îl vor revedea, în curând, la un alt proiect.

Un nou anunț surpriză a zguduit televiziunea din România! Alexandru Constantin, cunoscutul prezentator de la Prima TV, le-a dezvăluit fanilor că va pleca de la cunoscutul post de televiziune după 13 ani în care cariera sa a cunoscut culmi impresionante prin proiectele puse la cale. Totuși, acesta a decis să meargă ,mai departe și să părăsească locul în care s-a format ca jurnalist.

„Dragii mei, de fiecare dată am împărtășit cu voi fiecare pas pe care l-am făcut. Împreună, am construit emisiuni, interviuri, momente de televiziune pe care le prețuiesc. Astăzi am de facut un anunț.

După 13 ani pe care i-am petrecut în Prima TV, a venit momentul să spun DA următorului pas în cariera mea și să părăsesc televiziunea în care m-am format ca jurnalist.”, a spus Alexandru Costantin pe Facebook.