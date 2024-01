Demisie surpriză la Digi 24. Celebra prezentatoare TV care a părăsit postul după 12 ani

Prezentatoarea TV Oana Zamfir a anunțat pe platformele sociale că a întrerupt colaborarea cu postul TV la care a lucrat în ultimii 12 ani, Digi 24. Jurnalista a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să ia o astfel de decizie. Totuși, în curând va începe un nou capitol al carierei sale în mass-media.

După exact 12 ani și o lună, se încheie un capitol important din cariera Oanei Zamfir în presa românească. Prezentatoarea TV a anunțat pe platformele sociale că pleacă de la Digi 24, locul în care a prezentat știri și a moderat multe emisiunii în ultimul deceniu, cu aproximație.

Înainte de a lucra la Digi 24, după ce a finalizat cursurile Facultății de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, din cadrul Universităţii Bucureşti, Oana Zamfir a activat la Bucureşti FM, care ţine de Radioul Public, , în cadrul secţiei ştiri şi a fost realizatorul matinalului de weekend.

Apoi, s-a alăturat echipei de jurnaliști de la Digi 24. La începuturile sale la postul de televiziune amintit, a prezentat știrile de weekend. Doi ani mai târziu, Oana Zamfir a devenit prezentatoarea ştirilor de seară şi moderatoarea unei emisiuni de dezbateri, difuzată în zilele lucrătoare ale săptămânii.

Oana Zamfir a fost gazda unor emisiuni celebre de la Digi 24, dintre care amintim: Gala Premiilor Oscar, difuzate timp de cinci ani, ediții organizate la FITS (Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu), emisiunea Ca-n filme, proiectul Scenă Deschisă.

„După 12 ani şi exact o lună, se încheie un capitol. În ultimii 12 ani, Digi 24 mi-a fost casă, şcoală, familie. A fost locul în care am crescut, în care mi-am găsit prietenii, în care am învăţat şi am greşit şi iar am învăţat”, a spus Oana Zamfir despre experiența la Digi 24.