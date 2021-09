Demisie la Realitatea TV din cauza lui Liviu Dragnea. Ce prezentator a spus ”stop joc!”

Demisie la Realitatea TV! Un prezentator a decis să părăsească pupitrul. Acesta a lăsat un mesaj interesant pentru Liviu Dragnea. Ce se întâmplă în postul de televiziune și ce moderator a spus ‘stop joc’?

Nouă demisie controversată la Realitatea Plus. Bogdan Muzgoci a decis să părăsească postul după o colaborare lungă. Acesta era adorat de unii fani pentru emisiunea ‘Jocuri de putere’ pe care o modera. Iată că cei care îl iubeau din spatele micilor ecrane i-au spus adio din această ecuație după șase ani.

Bogdan Muzgoci a subliniat că se pare că ar fi deranjat faptul că și-a expus în tot acest timp părerile și a dorit să ofere publicului său adevărul. Cel din urmă a mărturisit că a ales de bună voie să pună stop și să oprească astfel ca în viitor munca sa să fi fost folosită în alte scopuri decât informarea publicului.

De asemenea, vedeta și-a încheiat mesajul cu o glumă care a cuprins și numele lui Liviu Dragnea. Mulți dintre fani au tras concluzia că și acesta a fost una din cauzele plecării sale, crezând importantă această mențiune care a trezit multe alte semne de întrebare. Motivul pentru care a decis să pună punct colaborării cu Realitatea TV a fost o schimbare nepotrivită și nedreaptă simțită de acesta.

„Se pare că am deranjat în demersul meu de a prezenta adevărul şi nu părţi ale sale ori nuanţe. Munca mea a fost folosită în alte scopuri decât informarea publicului şi s-a încercat denigrarea mea.

Am pus ales să pun stop şi să mă delimitez de aceste practici. Am simţit o schimbare şi nu mi s-a părut dreaptă. Ca să fac o glumiţă: Am plecat înainte să am ocazia să-i urez şi lui Liviu Dragnea succes în propria emisiune.

Să spunem că nu eram de acord cu comentariile şi acuzaţiile care se făceau în platourile emisiunilor de seară pe baza materialelor pe care eu le realizam pe teren. Am avut câteodată senzaţia că am fost chemat ca invitat în emisiuni şi pentru a legitima, în calitatea de ziarist, anumite persoane sau subiecte”, a spus Muzgoci.