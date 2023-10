Tocmai ce a avut loc o demisie în Parlamentul României. De ce a plecat chiar acum un deputat PNL. Acesta nu a greșit cu nimic, însă a fost nevoit să plece. Mai multe amănunte, în rândurile de mai jos ale articolului.

Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat azi din Parlament, în aplauzele ironice ale deputaților AUR, după ce, marți, a fost validat în calitate de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Pavel Popescu, susținut de PNL, și Vlad Bontea, susținut de PSD, vor ocupa timp 6 ani funcțiile de vicepreședinți ai ANCOM, instituție care se ocupă cu reglementarea pieței comunicațiilor electronice și serviciile poștale.

Astfel, plenul Parlamentului i-a validat, marţi, cu majoritate de voturi, pe Pavel Popescu și Vlad Bontea, în calitate de vicepreşedinți ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pentru un mandat de 6 ani.

De partea cealaltă, conform CV-ului, Vlad Bontea, fost deputat PSD în legislatura 2016-2020, iar mai înainte de a ajunge în Parlament, în perioada 2014-2016, vicepresedinte la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, director al Cancelariei Prefecturii Mehedinți între 2012 și 2013. Mai înainte de funcțiile politice a condus Departamentele de pază din Agenția Română de Securitate și Agenția de Pază Arcadia.

„Am fost secretar general adjunct la AEP şi în mandatul 2016-2020 am fost parlamentar. Până atunci am lucrat numai în privat, în 2014 am decis să intru în administraţia publică. Consider că am o relaţie destul de bună managerială. Totdeauna sunt un om aplecat, care ascultă. ANCOM este o provocare pentru mine. Având în vedere viteza cu care ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, cred că ANCOM-ul este un jucător important pe piaţă”, a spus Bontea la audieri.