Demisie șoc în media din România. Pleacă de la conducere după 12 ani!

Unul dintre cei mai cunoscuți oameni din media și-a dat demisia! După 12 ani în care s-a aflat la conducere, acesta a decis că se retrage din funcție. Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie, motivul este unul extrem de șocant.

Plecare șoc din controversata lume media! Directorul Ringier România, Mihnea Vasiliu, și-a anunțat demisia, după 12 ani aflat la conducere. Oficialul a fost cel care a dat de veste că s-a retras din funcția sa importantă, pe motiv că vrea să facă altceva din punct de vedere profesional.

Mihnea Vasiliu a ținut să le mulțumească tuturor colegilor săi, oamenilor pe care i-a condus pentru fiecare experiență și pentru fiecare reușită de care au avut parte împreună.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului.”, a declarat Mihnea Vasiliu.