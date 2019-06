Demisie de ultimă oră de la Antena 1. Prezentatoarea TV a renunțat la Observator

Demisie de ultimă oră la Antena 1. O prezentatoare TV, de la Observator, și-a luat rămas bun de la publicul care a urmărit-o și de la colegii de breaslă din cadrul postului TV. Vedeta și-a anunțat demisia chiar și pe pagina sa de Facebook, în cazul în care fanii ei n-au urmărit declarația în direct.

Este vorba despre plecarea Vivianei Sposub, din echipa de prezentatori a Antenei 1. Viviana era prezentatoarea rubricii meteo de la Observator pe care o mai vedeai din când în când pe post, dacă obișnuiești să te uiți des pe Antene. Ea părăsește postul de televiziune după doar un an, semn că a găsit în altă parte o oportunitate mai bună.

Joi, 27 iunie, Viviana Sposub a prezentat pentru ultima dată rubrica meteo la Observator, când și-a luat la revedere de la telespectatori.

Ca să fie sigură că știe toată lumea că n-o să mai fie la Antena 1, de-acum fosta prezentatoare și-a dezvăluit demisia și pe pagina sa de Facebook:

„Mi-am dat demisia! Poate că nu ați văzut momentul live, însă da, mi-am luat rămas bun de la Observator… Mulțumesc din suflet întregii echipe alături de care am lucrat, alături de care am râs, ba chiar am și plâns. Mulțumesc pentru întreaga experiență, pentru tot ceea ce am învățat și pentru toate amintirile care vor rămâne vii și peste ani. Sunt foarte fericită pentru decizia luată și privesc acum cu interes spre noi orizonturi! Vă doresc o vară cu muuuult soare și sper să îmi fiți alături în continuare!”, a scris ea pe Facebook.