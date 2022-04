Delia Matache, momente de panică în aeroport. Ce a pățit artista: ‘Lipsă de oxigen’

Delia Matache, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, a trecut printr-un moment de panică în aeroport. Iubește foarte mult să călătorească, însă, în același timp, urăște aglomerația din aeroporturi.

Artista a recunoscut că a avut o stare de anxietate și că mai are asemenea stări atunci când este oprită de fani pe stradă. Delia nu se simte deloc bine în spațiile închise sau aglomerate, iar de fiecare dată când ajunge într-un aeroport, mai ales dacă e plin, are stări de anxietate.

La cel mai recent zbor, artista a rămas surprinsă când a văzut ce se întâmplă în aeroport și a ținut să-i anunțe pe fanii săi că ceea ce se întâmpla acolo poate fi descris printr-un singur cuvânt: haos. Din cauza acestui lucru, Delia are stări de anxietate și senzație de respirație greoaie, nefiind adepta spațiilor aglomerate.

Din fericire, artista a scăpat de tot haosul și a ajuns în avion, alături de iubitul ei. Bucuroasă că s-a terminat „aventura”, Delia a trecut la glume, spunând că cel mai bine ar fi să se mute la pădure, unde are liniște și pace deplină.

‘Unde mi-e private jet-ul? C ă n-a venit… Glumesc, n-am… Ok, nu glumesc! Am, dar mi-e frică cu el. N-are apă la ștergătoare și are in jigler înfundat… Doresc să mă mut în pădure, ce trebuie să fac?’, a mai scris Delia pe Instagram.