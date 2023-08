Delia Matache a căzut în genunchi, la UNTOLD. Ce a pățit vedeta: „Îmi plesneau venele pe cap”

Sâmbătă, 5 august, Delia s-a numărat printre artiștii care au urcat pe scena festivalului UNTOLD 2023 pentru a face spectacol și încânta fanii veniți să se distreze. Cu toate acestea, cântăreața nu s-a putut bucura la maximum de atmosferă și asta din cauza ținutei pe care a purtat-o. Ce a pătit jurata de la iUmor.

Delia a urcat pe scena de la UNTOLD și a făcut un show incredibil, așa cum numai ea știe. Cu toate acestea, ea a mărturisit mai apoi că ținuta neagră din latex i-a dat mari bătăi de cap. Materialul costumației a făcut-o să simtă mult mai puternic cele 35 de grade care erau la ora concertului în Cluj-Napoca, pe Cluj Arena.

A cântat și a dansat timp de o oră iar cele două ventilatoare de pe scenă nu au făcut nicicum față. După ce a ajuns în backstage, blondina a îngenuncheat și a cerut apă, după care a mers și s-a întins pe o canapea pentru a se putea relaxa puțin.

Ulterior, Delia a venit și cu unele comentarii la rece despre concertul susținut și spune că a optat pentru această ținută pentru a vedea dacă rezistă și cât de mult poate slăbi într-o oră.

După ce a vizualizat fotografii cu ea de la festivalul de la Cluj a observat cum în zona tâmplei venele îi erau umflate.

”Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil.

Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a spus Delia, pe Instagram.