Delia îi dă replica unui internaut care a criticat-o că a urcat pe Everest doar pentru că are bani. „Şi ce să facem? Să stăm acasă?”

Se bucură din plin de o experiență dificilă, dar spectaculoasă, ce o testează din toate punctele de vedere, împărtășind cele mai frumoase momente cu admiratorii săi. Nu toți îi apreciază însă imaginile. Delia i-a dat replica unui internaut care a criticat-o că a urcat pe Everest doar pentru că are bani. Ce i-a transmis artista.

Nu este un secret că Delia și soțul ei iubesc călătoriile și aleg să își petreacă timpul liber bucurându-se de vacanțe de lux în destinații spectaculoase. În ultima perioadă, artista a descoperit o nouă pasiune, realizând că trăiește un sentiment unic în momentul în care ajunge la munte.

În aceste condiții, cuplul a decis să pornească în aventura vieții, transformând în realitate visul oricărui amator de drumeții: o expediție pe Muntele Everest.

Delia a rămas activă pe platformele de social media, împărtășind cu admiratorii săi cele mai frumoase, spectaculoase și dificile momente din excursie. Fotografiile publicate de ea se bucură de mare succes în rândul internauților, mulți lăudându-i curajul. Au existat însă și câțiva cârcotași.

Cu toate că răspunde rar comentariilor, Delia a decis să îi dea replica unui internaut care a criticat-o că a urcat pe Everest doar pentru că are bani.

„Aaa si mai bine ramane un simbol ..si nu calca nimeni pe acolo. Sa ramana in saracie ..de ce sa castige tara lor de pe urma “turistilor bogati”! Ramane un simbol! Nu fura nimeni muntele din loc..stai linistit. Nu mai e everestu domn le ce a fost. Parca vorbesti de mall baneasa..stand la coada la nachos.”

Vedeta a descris și condițiile grele de pe munte. Delia a dezvăluit că, după ora nouă seara, în cabana în care și-a petrecut una dintre nopți se întrerupe curentul electric.

„Încarc acum pentru că după ora nouă nu mai e curent în cabană și mi-am adus toate sarsanalele la recepție, în sala de mese”, a explicat vedeta.

„Astăzi am făcut primul nostru cinci mii. Sunt umflățică la față și sunt varză, de la altitudine. Am urcat până la cinci mii și ceva și am coborât înapoi la patru mii și apoi ne-am continuat traseul către…nu mai știu cum se numește vârful, îmi scapă”, a explicat artista, într-un video publicat pe secțiunea InstaStory.