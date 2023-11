Artista și soțul său trăiesc experiența vieții. Au dat resorturile de lux pe condiții cu totul diferite, alăturându-se unei expediții pe Muntele Everest. La câte grade s-a trezit Delia în vacanța din Nepal. Nu are curent după ora 21:00 la cazare.

Și-a obișnuit fanii cu imagini fabuloase din destinații exotice, plaje superbe, resorturi de lux, însă acum împărtășește cu admiratorii săi imagini cu totul diferite. Delia și soțul său, Răzvan Munteanu, au pornit în ceea ce va fi, cu siguranță, aventura vieții. Cei doi s-au alăturat unei expediții pe Muntele Everest.

Condițiile sunt departe de cele de la hotelurile de cinci stele. Artista a dezvăluit că, după ora nouă seara, în cabana în care și-a petrecut una dintre nopți se întrerupe curentul electric.

Căldura în cameră este o altă mare problemă. Într-un video înregistrat dimineața, se poate vedea cum ferestrele sunt înghețate, pe interior, temperatura fiind de minus șase grade.

Delia se confruntă și cu primele efecte ale altitudinii mari asupra organismului uman.

„Astăzi am făcut primul nostru cinci mii. Sunt umflățică la față și sunt varză, de la altitudine. Am urcat până la cinci mii și ceva și am coborât înapoi la patru mii și apoi ne-am continuat traseul către…nu mai știu cum se numește vârful, îmi scapă”, a explicat artista, într-un video publicat pe secțiunea InstaStory.