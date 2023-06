Delia, apariție incendiară pe internet. Inna și Antonia au reacționat imediat: „Moamă” FOTO

Pe rețelele de socializare, Delia este o prezență constantă, iar de fiecare dată își surprinde fanii cu aparițiile sale. Recent, solista s-a fotografiat într-un costum de baie care i-a scos în evidență formele perfecte.

Delia este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. În ultima vreme, postările blondinei de pe internet au generat o serie de controverse, cu toate că cei mai mulți internauți sunt încântați de aparițiile incendiare ale acesteia.

De data aceasta, Delia și-a luat prin surprindere, din nou, prietenii virtuali cu cele mai sexy imagini cu ea în costum de baie. Solista a fost înzestrată de mama natură cu multe calități, pe care nu ezită să și le scoată în evidență.

A venit căldura, așa că frumoasa vedetă s-a bălăcit în piscina personală. Cum era de așteptat, diva și-a făcut mai multe poze, spre deliciul fanilor săi. Îmbrăcată într-un costum de baie întreg, mulat, Delia și-a scos la înaintare fundul bombat.

În plus, Inna și Antonia i-au scris comentarii savuroase la postarea respectivă: „Moamă”!

Într-un interviu acordat în exclusivitate Revistei EGO, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a mărturisit care sunt cele mai mari regrete de-ale sale în viață și ce ar schimba, dacă s-ar putea întoarce în timp.

„Dacă m-aș întoarce în timp, cred că aș dansa. Aș schimba multe lucruri, sunt foarte multe lucruri pe care le regret. Știu că poate multe persoane zic că datorită experiențelor am ajuns aici.

Nu, regret foarte multe lucruri pe care le-am făcut în tinerețe și nu le-aș mai face, de care îmi este rușine. Dansul pot să zic că l-aș face, dar aș schimba anumite poteci pe care le-am urmat în viață. Sunt multe momente unde am greșit.

Când am intrat în lumea showbiz-ului la început m-am lăsat influențată de anumite persoane care m-au convins să fac anumite lucruri, pentru care mi-am dat acordul, evident, în care nu mă simțeam confortabil, dar le-am făcut, totuși, ca să nu dea prost, să nu fac de râs.Aș schimba multe în viața mea, am greșit foarte mult, încă din adolescentă. Dar e bine că am ajuns aici cu bine.”, a declarat Andreea Popescu, exclusiv pentru ego.ro.