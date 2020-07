Delia, Andreea Esca și alte vedete Pro TV, petrecere fără reguli la mare. Ce au putut să facă: nu a mai contat nimic. Totul a fost filmat

Vedetele au fost libere la mare, fără măști și distanțare, odată cu inaugurarea Hotelului Novum din Olimp. Printre cei prezenți acolo s-au aflat și vedeta PRO TV Andreea Esca, alături de fiica sa, Delia, Mihaela Borcea, Adina Buzatu și Anca Serea, însoțită de toți copiii ei.

Delia, Andreea Esca și alte vedete PRO TV, fără reguli la mare

În urmă cu două săptămâni, zeci de vedete, influenceri și persoane din lumea showbiz-ului și a televiziunii au participat la inaugurarea Hotelului Novum by the Sea, un complex de patru stele din stațiunea Olimp, în a cărui construire a fost implicat și unul dintre frații care dețin clubul Fratelli.

Evenimentul, mediatizat de PRO TV, care a avut și o echipă de filmare la eveniment.

În videoclipul publicat pe YouTube de designerul Adina Buzatu, numit ”Weekend la mare”, se poate observa cum la petrecere participă mai mult de 50 de persoane, care nu poartă măști de protecție și nu respectă regulile de distanțare, deși se află într-un spațiu acoperit. La un moment dat, creatoarea de modă arată în filmuleț cum se lasă aranjată de o echipă de stiliști, care poartă mască. La minutul 10:00 începe petrecerea, moment în care poate fi văzută și Mihaela Borcea, prima soție a fostului dinamovist Cristi Borcea, dar și alte vedete și influenceri din Capitală.

Evenimentul despre care nu vrea să vorbească nimeni

Petrecerea se mută în aer liber, acolo unde Delia susține un concert în fața mulțimii care dansează fără distanțare. După cum notează G4Media, în video se vede cum o echipă a televiziunii PRO TV îi ia declarații creatoarei de modă Adina Buzatu, fără să poate mască, nici reporterul, nici cameramanul, nici cele două femei care erau filmate.

La scurt timp după apariția unor articole care vizau escapada de la mare, Adina Buzatu a șters videoclipul filmat la malul mării.

Prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Esca, s-a aciuat imediat cum muzica a început să răsune. Fiica ei, Alexia Eram, care i-a fost partener la petrecere, a postat și câteva imagini, însoțite de descrierea: „Ne-am facut formatie: “SUPERBE NON STOP”?Am avut placerea de a canta in deschiderea Deliei! @delia. Pentru concerte DM @andreeaesca !”, scrie Libertatea.

Context

PRO TV a confirmat, vineri, infectarea cu COVID-19 a câtorva angajați din televiziune, după ce, înainte cu o zi, reprezentanții trustului trimiseseră redacțiilor notificări prin care le cereau să nu publice informații despre cazurile de coronavirus din televiziune.

„Sa va abtineti de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora”, a trimis, joi, postul TV, potrivit Pagina de Media.