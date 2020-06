Delia a evadat din România! Unde se află acum cântăreața

Delia a dat startul vacanțelor, după ce luni bune a fost nevoită să-și petreacă timpul liber în casă. Unde se află acum cunoscuta cântăreață și ce spun fanii despre peisajele pe care le împărtășește cu ei?

Delia, prima vacanță după pandemie

Cei care o urmăresc pe Delia pe rețelele de socializare nici nu se așteptau la altceva! Măsurile împotriva coronavirusului s-au relaxat, iar cei care și-au amânat vacențele dorite stabilite în timpul pandemiei recuperează acum. Iubita solistă este adepta locurilor fără egal. Iubește natura și adoră să se aventureze în fiecare vacanță. Dat fiind faptul că a fost nevoită să respecte restricțiile și a stat în izolare în timpul în care activitatea sa a fost suspendată, acum a dat fuga într-o excursie care să o încarce cu energie.

Artista împărtășește de fiecare dată imagini de la locațiile de unde-și culege amintiri cu fanii ei. Mai mult decât atât, are un cont pe Instagram unde postează exclusiv fotografii din vacanțe, care mai de care mai artistice și care să surprindă frumusețile locurilor pe care le vizitează. Cei care o iubesc i-au mărturisit deseori că îi mulțumesc pentru acestea, pentru că prin ochii ei au reușit să vadă locuri de care poate nu ar fi știut.

„Acum știu…ți-ai luat insula! „

„N- am văzut niciodată Grecia cu toate ca bunicul meu era grec, nu am iesit niciodată din tara asta,nici macar nu am văzut frumusețile României.Am doi bătrâni acasa care trebuiesc îngrijiți si asa as pleca câteodată ca sa nu ma mai întorc.Ma bucur cand tu postezi frumusețile astea. Asa ma închipui si eu pe acolo, fără griji..Multumesc, frumoaso!”, „La prima poza am crezut ca ți-ai luat barca, acum știu…ți-ai luat insula 😂😂😂😎”, au fost câteva din cometariile internauților.